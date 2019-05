Burkina Faso: Canton de Konkistenga - Naaba Saaga honore ses ancêtres

La fête coutumière, le Nabasga, du chef de canton de Konkistenga, Naaba Saaga a eu lieu, du vendredi 26 avril au dimanche 28 avril 2019, dans ladite localité.

Fondé dans les années 1100, le Canton de Konkistenga dans la province du Boulkiemdé couvre les communes de Imasgo, Soaw et Pella. Il fait frontière avec le canton de Lallé au sud et à l'est ; le canton de Nanoro au Nord et la commune de Réo à l'Ouest. Le canton de Konkistenga a été fondé par un fils du Mogho Naaba Koudoumié appelé Konkis, d'où le nom de son canton Konkistenga. L'actuel chef de canton de Konkistenga est le 20e à régner sur le canton. Il a été intronisé le 17 septembre 1983, soit 36 ans de règne. Il a, sous sa coupe, vingt- sept chefs de village qu'il intronise au nom de sa Majesté le Mogho Naaba Baongho. Dans le but de perpétuer la tradition, le Naaba Saaga organise chaque année, depuis son intronisation, sa fête coutumière appelée le Nabasga ou le kinkirga. Cette célébration marque le début de la nouvelle année avec à la clé une cérémonie d'offrandes aux mânes des ancêtres.

La tradition a été à nouveau respectée, du 26 au 28 avril 2019, dans le canton de Konkistenga. Les rites permettant au chef de canton de communier avec les ancêtres se sont déroulés dans la nuit du vendredi 26 avril. Les deux journées suivantes ont été consacrées aux salutations des différentes délégations et aux réjouissances populaires avec plusieurs troupes venues de divers villages du canton. Cette année, la fête du chef de canton a été marquée, pour la première fois, par la présence d'une délégation de sa Majesté le Mogho Naaba Baongho conduite par le Rassamb-Naaba du Baloum Naaba. Le samedi 27 avril, plusieurs dizaines de délégations venues d'horizons divers ont également fait le déplacement pour "saluer" ou faire allégeance à sa Majesté le Naaba Saaga de Konkistenga.

Selon le Naaba Saaga, les invités sont constitués essentiellement de ses "administrés", des populations de Koudougou, Lallé, Nanoro, Réo et des localités environnantes. Les ressortissants du canton (Soaw, Pella et Imasgo) vivant ailleurs ont également joué leur partition en faisant un retour massif à la source à l'occasion de cette fête annuelle du chef du canton.

La gestion du Naaba Saaga saluée

A l'occasion, et en guise de salutations, les invités ont offert des poulets, des moutons, des sommes d'argent, etc. Pour le 20e chef du canton de Konkistenga, la particularité de son Nabasga réside dans le geste de sa majesté le Mogho Naaba Baongho, à travers l'envoi d'une délégation. A son avis, cette action est, sans conteste, le signe du soutien de "l'empereur des mossé". "Cela signifie, en termes clairs, qu'il nous reconnaît comme le seul et l'unique chef de canton de Konkistenga", a-t-il expliqué. A l'occasion de sa fête coutumière, le Naaba Saaga de Konkistenga a demandé aux ancêtres d'aider le Burkina Faso et les pays de la sous-région à combattre le terrorisme.

"Nous avons également intercédé pour la paix et la stabilité dans notre chère patrie, et une excellente saison hivernale", a-t-il ajouté. Quant à l'envoyé spécial de sa Majesté l'empereur des mossé, le Rassamb Naaba du Baloum Naaba, il a dit être porteur d'un message d'encouragement et de félicitations, mais aussi de soutien de sa Majesté le Moogho Naaba au chef de canton de Konkistenga pour la tenue de sa fête coutumière. "C'est une satisfaction de voir que le canton est bien gouverné par sa Majesté le Naaba Saaga de Konkistenga, depuis trente-six ans. Nous avons constaté l'unanimité faite autour de sa personne. Nous ferons un compte rendu fidèle à sa majesté le Mogho Naaba", a conclu le Rassamb-Naaba, le chef de délégation.