Togo: En Aucun Cas et alliés se rabattent sur Akassimé, la Coalition de l'opposition aussi

Ils avaient suite au mot du ministre de l'Administration la semaine dernière, reporté leur marche du 27 Avril sur ce Samedi 04 Mai. Ils en ont fait encore autant cette fois-ci non pas par contrainte mais de façon volontaire. Eux, ce sont les responsables du mouvement En Aucun Cas.

Ces derniers, tout comme c'est le cas des responsables de la Coalition de l'opposition qui ont demandé hier en conférence de presse aux populations de répondre massivement à l'appel du Front citoyen Togo Debout qui organise un meeting ce Samedi, ont aussi par un communiqué, lancé un même appel.

"N'étant pas dans la logique archaïque et égoïste de démonstration de forces et surtout en vue de donner un élan unitaire et correct à nos actions et d'éviter, pour se faire de disperser nos forces, le Comité Exécutif a décidé de sursoir à la marche qui devait chuter à Fréau Jardin et convie, en revanche tous les citoyens à AKASSIMÉ afin qu'ensemble avec nos amis du Front Citoyen TOGO DEBOUT, nous puissions dire d'une seule et même voix STOP, ÇA SUFFIT, PLUS JAMAIS ÇA", c'est ce que l'on pouvait lire dans.le document du mouvement En Aucun Cas.

Voici le communiqué....

COMMUNIQUÉ

Tous à la manifestation du 04 mai

Indigné par la situation inquietante des droits de l'homme au Togo et par le durcissement de la dictature, le Mouvement EN AUCUN CAS a, ensemble avec d'autres structures dont le MMLK, la LTDE, et la SP-BT appelé à une manifestation patriotique le 27 avril 2019.

L'objectif de cette manifestation étant de demander pacifiquement au gouvernement de mettre fin aux restrictions et violations massives des droits de l'homme et des libertés de réunion, d'associations et de manifestations, aux répressions barbares et sauvages des manifestations, pourtant pacifiques, aux arrestations arbitraires des militants et responsables des organisations de la société civile et des partis d'opposition, au déploiement des militaires et miliciens lors des manifestations antigouvernementales, aux expéditions punitives, aux persécutions des adversaires politiques et des défenseurs des droits humains, de dénoncer les crimes économiques et de sang du régime et l'impunité dont bénéficie leurs auteurs et de demander la libération des détenus politiques, nous avons pris soin d'informer le ministre de l'administration territoriale, conformément à la loi du 16 mai 2011 relative aux manifestations publiques pacifiques.

Mais sans surprise, le ministre, dans un courrier laconique nous informa de l'interdiction de notre manifestation. Il avança comme motif l'indisponibilité des forces de sécurité ce 27 avril 2019. Ceux-ci devant, selon ses propos se rendre aux défilé civil et militaire.

Face à cette situation et en dépit des arguments peu convaincants, fallacieux et fantaisistes du Ministre, le Mouvement EN AUCUN CAS avait décidé de reporté sa manifestation sur le samedi 04 mai afin que les forces de sécurité puissent convenablement l'encadrer.

Aussi, apprenons-nous depuis quelques jours que nos partenaires du Front citoyen TOGO DEBOUT prévoient aussi manifester le 04 mai.

N'étant pas dans la logique archaïque et égoïste de démonstration de forces et surtout en vue de donner un élan unitaire et correct à nos actions et d'éviter, pour se faire de disperser nos forces, le Comité Exécutif a décidé de sursoir à la marche qui devait chuter à Fréau Jardin et convie, en revanche tous les citoyens à AKASSIMÉ afin qu'ensemble avec nos amis du Front Citoyen TOGO DEBOUT, nous puissions dire d'une seule et même voix STOP, ÇA SUFFIT, PLUS JAMAIS ÇA.

Le Mouvement EN AUCUN CAS appelle, par ailleurs toutes les forces sociales, politiques et citoyennes du Togo à une dynamique unitaire en vue de barrer la route à l'arbitraire, à la dictature et aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Togo.

L'UNION FAIT LA FORCE

La lutte continue...

Fait à Lomé, le 02 mai 2019

Le Comité Exécutif