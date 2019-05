Burkina Faso: Diplomatie - Les ambassadeurs d'Italie et d'Inde accrédités

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou, Andréa Romussi et son homologue de la République de l'Inde, Vijay Singh Chauhan ont présenté leurs lettres de créance au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le mardi 30 avril 2019.

Le diplomate Andréa Romussi dispose maintenant des pleins pouvoirs pour dynamiser davantage l'axe Ouagadougou-Rome. Nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou, il a présenté ses lettres de créance au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le mardi 30 avril 2019 à Ouagadougou. Né le 16 décembre 1972, il a une maîtrise en jurisprudence de l'université d'Alessandria. M. Romussi a entamé sa carrière diplomatique en 2000 au ministère des Affaires étrangères d'Italie au sein de la direction générale pour l'Afrique Sub-saharienne.

Celui qui a été nommé en septembre 2015 au poste de Premier conseiller à la représentation permanente d'Italie auprès des Nations unies devra travailler à la bonne marche de l'accord de coopération signé entre les deux pays le 19 septembre 2019. Il aura également à superviser l'appui chiffré à plus de 2,5 milliards F CFA de l'Italie au pays des Hommes intègres qui se fait jusque-là de façon indirecte à travers les ONG.

Les projets de construction de logements sociaux, de formation de plus de 12 500 jeunes, de réalisation d'un centre de formation professionnelle à vocation régionale et d'un centre d'appel multimédia prévus dans les accords de coopération entre le Burkina Faso et l'Inde devront aussi connaître un début de mise en œuvre.

Ce, grâce au nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou, Vijay Singh Chauhan. Celui-ci a également présenté ses lettres de créance au chef de l'Etat. Marié et père d'un enfant, il a rejoint le ministère indien des Affaires étrangères en 1982 et a occupé au cours de son parcours professionnel plusieurs postes au sein des missions diplomatiques de l'Inde à Bagdad, Washington DC, Rome, Dakar, Paris et au Caire. Titulaire d'un diplôme universitaire en littérature anglaise de l'université de New Dehli, il a également occupé le poste de secrétaire adjoint au mi-nistère des Affaires étrangères de son pays.