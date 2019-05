Congo-Kinshasa: Hommages à Lutumba à partir de ce vendredi au Palais du Peuple﻿

Déposée depuis mardi 30 avril 2019 en début de soirée, exactement un mois après son à Paris), à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, la dépouille mortelle de Lutumba Ndomanueno va quitter cet établissement hospitalier cet avant midi et transitera par la résidence de l'illustre disparu sur la rue Isangi, à Lingwala, et enfin atterrir dans la salle des Spectacles du Palais du Peuple. C'est dans cet immense espace que des hommages certainement émouvants vont être rendus à ce digne fils du pays pendant 3 jours, soit du 3 au 5 mai. Une trentaine des groupes musicaux vont se produire gratuitement tout au long de l'exposition de la dépouille mortelle du poète Lutumba.

Dans le lot, on peut citer, Wenge Maison Mère de Zerra, Zaiko Nkolo Mboka, Quartier Latin de Koffi Olomide, Wenge BCBG, Tshala Muana, Ferre Gola, Fally Ipupa, Cultur'a Pays Vie de Wazekwa, Karmapa, Héritier Watanabe, Fabregas et bien d'autres stars congolaises de la chanson et leurs orchestres. On croit savoir que nles disciples d'Orphée vont mettre de côté leurs egos et éviter d'irriter l'assistance.

Considéré à juste titre comme le doyen d'âge de tous les musiciens congolais, Bombenga Wewando de Vox Africa va donner le go de ces productions scéniques.

Par ailleurs, plusieurs officiels congolais, des délégations des pays africains et des artistes africains de renom, de nombreux fans et autres férus de la bonne musique sont attendus au Palais du Peuple ce week-end pour pleurer le compositeur de « Maya ». Une messe devrait être dite en mémoire de Simaro Lutumba. Et c'est le dimanche 5 mai 2019 en milieu d'après-midi que le numéro un de Bana OK sera porté en terre à la Nécropole. On signale qu'hier jeudi, le directeur de cabinet du Chef de l'Etat a reçu le Comité d'organisation conduit par le ministre de la Culture et Arts, Astrid Madiya. Selon Emile Ngoy Kasongo, qui s'est exprimé au nom des notables de Lingwala, le Chef de l'Etat a accepté de régler tous les détails financiers relatifs aux obsèques de Lutumba. Jean-Pierre Nkutu