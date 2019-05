Cote d'Ivoire: Processus électoral de 2020 - Le Foscao-Ci lance une vaste campagne de mobilisation des jeunes

Le Forum de la société civile de l'Afrique de l'ouest section Côte d'Ivoire (Foscao-Ci) a procédé au lancement officiel du projet de mobilisation des jeunes pour les élections de 2020 en Côte d'Ivoire. C'était le mardi 30 avril 2019, à Abidjan-Cocody Angré.

Selon Coulibaly Ben Souleymane, coordonnateur de ce projet, « l'objectif est d'accroître la participation des jeunes au processus électoral de 2020 ».

Le coût du projet est de 180 000 dollars (soit environ 90 millions de F Cfa) financé par le Fonds des nations pour la démocratie (Fnud) pour une durée de deux (2) ans (2019-2021). Il sera réalisé dans cinq (5) régions de la Côte d'Ivoire (Abidjan, Gbêkê, N'zi, Haut-Sassandra et Poro). Des régions où le taux de participation des jeunes aux élections précédentes était très faible.

Pour l'ambassadeur Babacar Carlos Mbaye, Représentant-résident de la Cedeao en Côte d'Ivoire, plus il est possible aux jeunes de participer au cycle électoral, plus ils deviennent compétents. Aussi dira-t-il, « la politique a un fort impact sur les jeunes. Ce n'est donc que justice rendu en permettant à ces derniers de participer au processus électoral ». C'est pourquoi, il s'est réjoui de ce projet du Foscao-Ci à l'intention de la jeunesse ivoirienne.

Edima N'Guessan, président du Conseil national de la jeunesse (Cnj), a également salué cette initiative du Foscao-Ci qui s'inscrit, selon lui, dans la vision de son organisation qui milite en faveur de la participation des jeunes à la vie politique. Aussi a-t-il saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes à une participation quantitative et qualitative aux élections de 2020.

« Au regard des statistiques, 77% de la population ivoirienne ont moins de 35 ans et 36% (entre 15 et 34 ans), on peut dire aisément que la proportion de la population qui participe au cycle électoral est très probablement jeune », explique Drissa Soulama, président de Foscao-Ci.

Pourtant, dira-t-il, force est de constater que la participation des jeunes se résume très souvent au vote, comme en témoigne le taux de participation de ces derniers sur la liste électorale de 2018 (38%).

A travers ce projet, il s'agit aussi d'inviter les partis politiques qui rivalisent de stratégie pour appâter ces jeunes, à apporter leur partition à la mobilisation de ceux-ci. « Il s'agit de repenser la place de la jeunesse dans le processus électoral dans la perspective des élections de 2020 », a-t-il soutenu.