Afrique: Forum sur la Zlecaf - Le Patronat prépare la feuille de route du secteur privé

Le secteur privé ivoirien, à en croire le directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), Stéphane Aka Anghui, ne connaît pas grand-chose de l'accord commercial créant la Zlecaf.

« Le secteur privé n'a pas été toujours associé aux négociations qui se sont tenues entre 2012 et 2018. Ce n'est que l'an dernier qu'a été mise en place une commission nationale avec participation du secteur privé. C'est pourquoi, il est important de sensibiliser les entreprises à cet accord de libre-échange et les implications sur leurs activités », a expliqué, le 30 avril, au siège de la Cgeci au Plateau, Stéphane Aka Anghui, au cours d'une session d'information et de sensibilisation à l'intention des entreprises du patronat.

Celle-ci a été animée par le directeur de la coopération internationale et sous régionale au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Touré Seydou Waoti, et le commandant Roland N'Dri Tia, chef du bureau des règles d'origine à la direction générale des douanes.

«Les entreprises ivoiriennes, en majorité, sont tournées vers le marché sous régional. Cet accord leur offre une plus grande opportunité en leur permettant de toucher tout le continent. Il fallait qu'elles sachent comment cela se fera et comment elles devront faire face à la concurrence qui viendra des entreprises des autres pays africains », a expliqué le directeur exécutif de la Cgeci.

Aussi, il faut noter que dans le cadre de cet accord commercial historique, chaque pays a la possibilité d'exclure de son marché 3% des produits qui seront répertoriés (ce qui est en cours). « Il faut s'assurer que la proposition que la Côte d'Ivoire fera en ce qui concerne les produits qui seront exclus sera satisfaisante pour l'ensemble du secteur privé, mais également se préparer à aider les entreprises ivoiriennes à être plus compétitives face à la concurrence qui s'annonce », a expliqué Stéphane Aka Anghui.

En ce qui concerne le commerce intra africain dans le cadre de la Zlecaf, on parle d'un peu plus de 6000 lignes tarifaires. « Le souhait est que la Côte d'Ivoire puisse dresser la liste des produits à exclure à la mi-mai au grand tard. Ensuite, nous discuterons avec les pays de la Cedeao pour voir comment avoir une liste commune », a-t-il ajouté.