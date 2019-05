Cote d'Ivoire: Journée mondiale de la liberté de la presse - L'Unesco réaffirme son engagement en faveur des médias

Une rencontre d'échanges avec les acteurs des médias a été organisée par l'Unesco, à l'Institut national des sciences et techniques de la communication (Istc) à Cocody.

Le monde entier célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse ce vendredi 3 mai 2019.

En prélude à cet événement, l'Unesco a organisé, le jeudi 2 mai 2019, une rencontre d'échanges au sein de l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc) à Cocody, à l'intention des acteurs des médias autour du thème: « Journalisme et élections en temps de désinformation ». Y ont pris part des représentants d'organisations professionnelles de journalistes, des membres de cabinets ministériels, ainsi que des directeurs généraux et des étudiants.

Anne Lemaistre, représentante de l'Unesco, s'est félicitée de l'initiative de cette Journée qui vise à mettre en place des dispositions afin de défendre la liberté de la presse et dans le même temps sensibiliser les gouvernements et le grand public à l'importance du rôle de ce qui est considéré, à juste titre, comme quatrième pouvoir dans la société.

« De nos jours, le journalisme libre, pluraliste, indépendant et sûr fait face à des pressions sans précédent. On remarque que dans de nombreuses sociétés, la confiance placée par le passé dans les partis politiques et dans les médias est en train de s'éroder », a-t-elle déploré.

Se référant au chapitre 6 de l'Objectif de développement durable (Odd), Anne Lemaistre soulignera qu'une presse libre et sûre constitue une composante essentielle des sociétés en paix. « Lorsque la liberté d'expression et la sécurité des journalistes sont protégées, les médias peuvent jouer un rôle essentiel dans la prévention des conflits et dans le soutien aux processus démocratiques pacifiques », a-t-elle fait savoir.

Et d'ajouter et même rassurer qu'en vue des échéances électorales à venir en Côte d'Ivoire, l'institution qu'elle représente se donne pour mission majeure d'accompagner les médias dans leur rôle de contribuer à des périodes tranquilles et apaisées avant, pendant et après ces consultations. Anoh Kacou, le représentant du ministre de la Communication et des Médias à cette rencontre, a salué l'initiative de l'Unesco, avant de réaffirmer l'engagement du gouvernement à accompagner la grande famille des médias. Dr Alfred Dan Moussa, directeur général de l'Istc-Polytechnique, a, pour sa part, saisi cette occasion pour présenter l'institut qu'il dirige.

Au dire du Dg, pour cette année académique 2018-2019, l'Istc qui a accueilli 907 étudiants, comprend cinq écoles: le journalisme, la production audiovisuelle, la télécommunication et les technologies de l'audiovisuel, la publicité marketing, les arts et images numériques.

A noter qu'en Côte d'Ivoire, la Journée mondiale de la liberté de la presse sera marquée aujourd'hui par un rassemblement prévu sur le parking du siège de la télévision nationale en vue d'une marche qui suivra l'itinéraire Rti-Istc-Mermoz.