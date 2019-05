Cote d'Ivoire: Gala spécial "CEO Awards" - Un groupe financier célèbre ses 70 ans d'excellent service clientèle

Le groupe financier panafricain, (UBA), qui opère dans 20 pays africains, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, a fêté United Bank for Africa le 27 avril le 70e anniversaire du lancement de ses opérations lors d'un événement aussi excitant que nostalgique.

Des clients, amis et sympathisants de la banque, venant de tous les secteurs, se sont joints au groupe, conduit par son président, M. Tony O. Elumelu, afin de commémorer 70 années d'héritage de cette organisation qui, au fil des décennies, est devenue l'un des géants du secteur financier en Afrique.

L'anniversaire de platine a été associé à la cérémonie annuelle de remise des prix de la banque, 'UBA CEO Awards'. Des membres du personnel des 23 pays d'implantation de la banque, qui avaient excellé au cours de l'année écoulée, ont été récompensés en présence de milliers d'invités.

Ont assisté à la cérémonie épique, des rois et autres personnalités traditionnelles, des capitaines d'industrie, des dirigeants politiques, des clients et amis de la banque. Parmi les invités présents figuraient le roi Ooni d'Ife, Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi; l'Émir de Kano représenté par le 'Sarkin Shanun' de Kano, Alhaji Shehu Mohammed; M. Donald Duke et Prof. Ben Ayade, ancien et actuel gouverneurs de l'État de Cross Rivers; les Gouverneurs élus des États de Lagos, Ogun et Kwara, Babajide Sanwo-olu, Dapo Abiodun et AbdulRahman Abdul Razak.

Était également présents le pasteur Tunde Bakare; Chief Emeka Anyaoku; Otunba Gbenga Daniels; Chief Segun Osoba; Otunba Niyi Adebayo; Dr. Jim Ovia; Oba Otudeko; Nnamdi Okonkwo; Rasheed Olaoluwa, parmi tant d'autres.

Les anciens Présidents Olusegun Obasanjo et Ibrahim Babaginda, qui n'ont pas pu faire le déplacement, ont envoyé des lettres pour féliciter la banque pour ses réalisations historiques. M. Tony Elumelu, Président du Groupe UBA, accompagné de son épouse, Dr. Awele, a fait remarquer que ce groupe demeure une institution financière de premier plan sur le continent et le fait de marquer son 70e anniversaire constitue un exploit louable.

Il a déclaré: "C'est le moment de célébrer le riche héritage et le legs de cet établissement pendant 70 ans et de dire à tous ceux qui ont contribué à faire de ce établissement financier qu'eil est aujourd'hui, que nous apprécions tout ce qu'ils ont fait et comment ils ont veillé à ce que les capitaux investis dans la banque au cours des dernières décennies portent fruits".

Tony Elumelu, qui a invité sur scène tous les anciens Présidents, membres du conseil d'administration et autres dirigeants, ainsi que les cadres supérieurs passés et présents, a déclaré: "C'est un moment précieux pour nous, et nous tenons à remercier tous ceux qui nous l'ont rendu possible d'être où nous sommes aujourd'hui. Merci à tous, à nos clients, à toutes les parties prenantes et à tous ceux qui sont passés par UBA et qui ont travaillé dur pour jeter les solides bases de la création d'une institution de premier plan. C'est une soirée digne de célébration pour nous tous. 70 ans, c'est un chiffre énorme, une réalisation marquante", s'est-il enthousiasmé.

Le Directeur Général du Groupe, M. Kennedy Uzoka, a évoqué les réalisations de la banque au cours des 70 dernières années et quelques-uns de ses objectifs pour les années à venir, en félicitant le personnel pour son travail acharné et sa résilience qui ont permis à UBA de conserver sa position en tant que première banque de choix en Afrique. "Chaque année, notre tradition est d'apprécier les personnes qui ont tout mis en œuvre et qui ont su se dépasser pour offrir d'excellents services à nos clients. Cette année est encore plus excitante parce que nous célébrons le 70e anniversaire de notre existence".

M. Jim Ovia, Président de Zenith Bank, a félicité la direction générale et le personnel de la banque, en déclarant que "UBA reste l'une des plus grandes banques d'Afrique subsaharienne. Ce groupe financier est créée pour durer. Je félicite de tout mon cœur le personnel et tous les actionnaires. J'aurais dû acheter des actions UBA, mais je suppose qu'il n'est pas trop tard pour le faire".

Lors de la cérémonie, l'histoire du groupe a été représentée dans la comédie musicale Broadway primée du Roi Lion sur Tony. Serengeti dépeint l'histoire du jeune lionceau qui, malgré les difficultés, est devenu un lion puissant et a donné le pouvoir à tous les autres animaux de la jungle.

Ont donné de brillants spectacles des artistes de renom comme Olamide, Phyno, Patoranking, Dbanj et la sensation féminine, Tiwa Savage qui ont régalé un public de plus de 2 500 invités. Le numéro surprise qui a clôturé la soirée en toute beauté a été la performance du très primé artiste nigérian, Wizkid, qui n'a offert rien de moins que le meilleur du divertissement.