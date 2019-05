Cote d'Ivoire: Bouaké - La jeunesse debout pour son insertion socio-professionnelle

L'insertion socio-professionnelle des jeunes était au cœur, dimanche 28 avril 2019, de la rentrée solennelle de la Jeunesse panafricaine démocrate (Jpad), au Palais du carnaval de Bouaké.

En présence de Dr Ambroise Mousso, représentant le parrain, Sidi Touré, ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Des délégués venus du Burkina Faso, du Mali et du Togo et ceux de la Côte d'Ivoire ont réfléchi sur le thème : « Education et insertion socio-professionnelle des jeunes, quelle enjeu pour la stabilité politique en Afrique ? ».

Ce fut une occasion pour cette jeunesse mobilisée de jeter un regard sur son avenir et de prendre les responsabilités qui lui incombent. « Nous sommes des jeunes et nous avons décidé de mener le combat pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes », a déclaré d'entrée de jeu, Soumaïla Sylla. Pour ce leader des jeunes, ce combat de l'insertion socio-professionnelle doit se mener en dehors des chapelles politiques. « Nous sommes apolitiques. Avec cette posture, nous voulons nous donner toutes les chances pour avoir les appuis d'où qu'ils viennent », a-t-il ajouté.

Aussi, a-t-il appelé les cadres, les gouvernants, à l'union et à la fraternité, à la paix et au vivre-ensemble, gage de stabilité politique des pays africains.

S'exprimant au nom du parrain, Dr Ambroise Mousso a appelé les jeunes à plus de responsabilité et d'engagement. « La place des jeunes, c'est dans le développement, dans la paix et la démocratie », a-t-il fait savoir, tout en félicitant le président de la Jpad pour cette mobilisation et surtout son engagement à faire de la jeunesse, une jeunesse responsable qui sait s'assumer.

Pour sa part, Adama Sankara, responsable de la diaspora burkinabè, a pris l'engagement de mener le combat pour l'éclosion de la jeunesse. « Nous sommes déterminés », s'est-il engagé.