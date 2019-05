Cote d'Ivoire: Africa Sports - L'Ag du renouveau le 11 mai

Le club Vert et rouge prépare sa mutation après une longue période de crise.

L'heure du rassemblement et de la remobilisation a sonné à l'Africa Sports. Les Aiglons veulent écrire une nouvelle page de leur histoire après plusieurs années de palabres et d'incompréhension. Depuis l'arrivée d'Antoine Bahi, en tant que président intérimaire, les Membres associés ont décidé de faire la paix et de constituer un bloc autour de l'équipe.

Ce nouveau départ va se matérialiser le 11 mai, date choisie par les dirigeants, pour une assemblée générale extraordinaire de rassemblement et de réconciliation. La situation du club et les divers sont les deux grands points à l'ordre du jour. « Nous confirmons la tenue de cette assemblée générale qui sera une rencontre d'ouverture, festive et de rassemblement vu les difficultés que nous avons connues », a expliqué Assemian Aka, le secrétaire général du club, qui a animé un point de presse le jeudi 2 mai 2019, pour lever toute équivoque sur cette assemblée générale. Les membres d'honneur, les membres du bureau exécutif, les anciens dirigeants, les membres de l'Amicale des anciens joueurs, les Amazones, les supporters et sympathisants de l'Africa sont attendus massivement à cette grande rencontre.

Les dirigeants aiglons ont également démenti les rumeurs selon lesquelles, la participation à cette Ag était soumise à condition. « C'est une assemblée générale d'assainissement. L'adversaire de l'Africa, ce n'est pas Vagba, mais Roger Ouégnin et l'Asec et les autres clubs qui participent aux championnats. Cette Ag nous offre la possibilité de faire le point sur la situation pour regarder désormais dans la même direction.

Nous nous rassemblons également parce que nous revenons de loin. Nous allons prendre des dispositions pour avancer », a déclaré Yagba Dogbo, ancien président de l'Africa Sports qui avait également à ses côtés Blé Lucien (ancien président) et Moh Emmanuel (ancien joueur du club). « Seule l'unité du club nous intéresse. Nous sommes optimistes pour une famille retrouvée », a renchéri Moh Emmanuel.

Il faut rappeler que depuis la mi-mars, l'Africa est dirigé par Antoine Bahi qui assure l'intérim de la présidence après la suspension d'Alexis Vagba. Malgré les difficultés, le club a assuré son maintien dans l'élite et prépare déjà la nouvelle saison où elle compte revenir avec de grandes ambitions.