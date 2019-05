Cote d'Ivoire: Sécurisation des frontières - L'Oim annonce la fin du projet d'appui

La mission de l'organisation internationale pour les migrations (Oim) en Côte d'Ivoire, a officiellement informé, le 29 avril à l'hôtel Tiama, les autorités ivoiriennes à travers le ministre de l'Intérieur et de la sécurité, de la fin du projet « d'appui à la gestion des frontières de Côte d'Ivoire ».

L'accompagnement de l'Oim et ses partenaires pour la sécurisation des frontières ivoiriennes, a permis en deux ans, la construction et l'équipement complet de quatre postes de police frontière à Gbéléban, Sipilou, et Gbapleu à la frontière de la Guinée, ainsi qu'à Nigouni dans le département de Tingréla, à la frontière avec le Mali.

En plus de la modernisation des infrastructures, l'appui de l'Oim a contribué au renforcement de la capacité opérationnelle des agents de police, de l'office national d'identification et du corps préfectoral. A travers la formation de 62 personnes dont 15 formateurs des formateurs et des dotations en véhicules et matériel de surveillance de pointe. Marina Schramm, chef de mission Oim en Côte d'Ivoire a exprimé sa satisfaction face aux résultats de sa collaboration avec le gouvernement.

Elle promet toutefois que son organisation continuera de soutenir la Côte d'Ivoire « à la demande des autorités ». Le directeur de cabinet, Luc Houndjé, représentant le ministre de l'intérieur et de la sécurité a saisi la balle au bond pour solliciter l'Oim pour la construction de onze nouveaux commissariat de police.

Toutefois, il a traduit la gratitude du gouvernement ivoirien à l'Oim et son partenaire l'union européenne, pour leur parfaite implication dans la gestion du flux migratoire aux frontières ivoiriennes. Les partenaires au développement ont mis à profit la rencontre pour présenter les conclusions de « l'étude sur l'harmonisation des textes législatifs portant sur la gestion des flux migratoires en Côte d'Ivoire ».