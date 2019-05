Afrique: Alliance Afrique-Europe - Le commissaire Mimica en visite officielle à Maurice, pays exemplaire en matière de développement

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 02 May 2019 / PRN Africa / -- M. Neven Mimica, commissaire chargé de la coopération internationale et du développement, effectue une visite officielle en République de Maurice, où il a rencontré le Premier ministre Jugnauth et divers membres du gouvernement.

À cette occasion, il a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 7,9 millions d'EUR pour soutenir la priorité nationale, à savoir lutter contre le chômage et faire de Maurice un pays de l'innovation.

M. Neven Mimica, commissaire européen, a déclaré à ce propos: «Maurice est un partenaire de longue date de l'UE, ce qui a été décisif, à notre avis, dans le succès rencontré par le pays en matière de développement. Nous sommes prêts à continuer à aider Maurice et le programme de 7,9 millions d'EUR présenté aujourd'hui est la preuve de notre engagement. Il soutiendra l'emploi, l'éducation et l'innovation et contribuera au but ultime de l'alliance Afrique-Europe, à savoir créer des emplois durables.»

Lors de sa visite, le commissaire Mimica s'est également entretenu avec plusieurs membres du gouvernement mauricien: Mme Fazila Jeewa-Daureeawoo, vice-Première ministre et également ministre des administrations régionales et des îles ainsi que ministre de l'égalité des genres, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille; M. Nandcoomar Bodha, ministre des infrastructures publiques et du transport routier ainsi que ministre des affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international; Mme Leela DeviDookun-Luchoomun, ministre de l'éducation, des ressources humaines, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; M. Mahen Kumar Seeruttun, ministre de l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire; M. Maneesh Gobin, attorney general et ministre de la justice, des droits humains et des réformes institutionnelles; M. Soomilduth Bholah, ministre du business, des entreprises et des coopératives; et M. Dharmendar Sesungkur, ministre des services financiers et de la bonne gouvernance.

Le programme de 7,9 millions d'EUR signé aujourd'hui avec Maurice vise à:

rendre plus efficaces l'enseignement post-secondaire et la formation professionnelle à Maurice afin de permettre à davantage de jeunes issus de groupes vulnérables d'étudier;

renforcer la recherche appliquée et la capacité d'innovation en rendant possible la collaboration entre le monde académique et l'industrie. Le programme soutiendra en particulier le développement de la recherche sur les nanotechnologies. Cela devrait encourager davantage l'investissement privé et stimuler la création d'emplois à haute valeur ajoutée.

Le commissaire Mimica a également rencontré le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Hamada Madi, avec qui il a signé un programme régional de 28 millions EUR afin d'améliorer la sûreté des ports et la sécurité de la navigation dans la région.

Historique du dossier

La coopération UE-Maurice au titre du 11e Fonds européen de développement (2014-2020) est axée sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Dotée d'un budget général de 9,9 millions d'EUR, la majeure partie de l'aide (7,9 millions d'EUR) est consacrée au programme signé aujourd'hui et les 2 millions restants financent la coopération technique. Ce programme complète le partenariat global de l'UE avec Maurice dans des domaines clés comme la sûreté maritime, le commerce et les investissements, la pêche et l'économie océanique, l'agriculture, le changement climatique, la cybersécurité, les droits humains, l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes. Au total, le soutien actuel de l'UE à Maurice s'élève approximativement à 50 millions d'EUR.

Le programme sur la sûreté des ports bénéficiera aux pays de la région de l'océan Indien, dont le Mozambique, l'Angola, la Namibie, la Tanzanie et le Kenya. Il s'inscrit dans l'action globale de l'UE visant à soutenir la sûreté maritime dans la région. L'UE est aussi l'une des principaux garants de la sécurité dans cette région grâce à l'EU NAVFOR - Opération Atalanta, qui a grandement contribué à la sûreté maritime dans la région.

