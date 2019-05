Congo-Brazzaville: La pastèque - Un fruit aux vertus insoupçonnées

Aujourd'hui, de nombreuses personnes, singulièrement les jeunes, ignorent les bienfaits de la pastèque dans la construction et le fonctionnement du corps humain. Elément nutritif, le fruit est pourtant à la portée de toutes les bourses. Flash sur ses abondants bienfaits.

Les Congolais consomment chaque jour des agrumes tels que les oranges, les papayes, les pamplemousses, les mangues ainsi que les bananes, mais peu sont ceux qui s'intéressent à la pastèque, un fruit par excellence très riche en nutriments. « La pastèque contient une importante quantité de lycopène, une sorte d'antioxydant qui diminue le risque de certains cancers tel que le cancer de la prostate », a déclaré Clarisse Ignanga, médecin au Centre de santé intégré Marien-Ngouabi, à Mikalou, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï.

Gros fruit de forme sphérique, avec une peau tachetée, de couleur verte, une chair très juteuse de couleur rouge avec de petites graines noires, la pastèque est une source d'énergie abondante. Elle contient plusieurs vitamines qui accompagnent le développement de l'organisme humain. Visible sur les étalages des marchés, elle est vendue à des prix variables. « Je m'approvisionne auprès des agriculteurs, ensuite je revends aux consommateurs en détail, en tenant compte du volume du fruit, car il peut peser jusqu'à trois kilogrammes, et le prix varie entre 1000 FCFA et plus », a laissé entendre un vendeur de fruits interrogé au marché Total, à Bacongo.

En cette période où les fruits et légumes de toutes variétés et origines inondent les marchés, les habitudes des Congolais devraient s'orienter vers les fruits qui contiennent plus de nutriments nécessaires pour la croissance et le maintien de l'équilibre sanitaire.

Par ailleurs, la pastèque contient près de 90% de liquide et procure une sensation de satiété. Pour cela, il suffit juste d'en manger un morceau avant le repas. Fruit aux vertus inouïes, la pastèque est aussi un remède pour les femmes enceintes, pour lutter contre la nausée. Elle est en même temps une source de vitamine C qui permet de combattre les maladies respiratoires comme la grippe ou le rhume. La pastèque est une grande aide pour les personnes pratiquant le sport, le fruit contenant une forte quantité de potassium et de vitamine B6, indispensable pour lutter contre les crampes qui crispent les muscles lorsque le corps humain est en activité physique.

La pastèque est répandue au Congo du nord au sud grâce aux conditions climatiques favorables pour sa production. Elle peut être produite tout au long de la saison des pluies et la saison sèche, pourvu que le sol soit riche en matières organiques et bien drainé.