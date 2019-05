Congo-Brazzaville: Médecine pour tous - Les facteurs de risque cardiovasculaire (deuxième partie)

Prévention et modalités de prise en charge

Les objectifs de la prévention et du traitement des facteurs de risque cardiovasculaire (FDR CV) recommandent de calculer le risque cardiovasculaire global qui est la probabilité pour un sujet de développer une maladie cardiovasculaire symptomatique. Pour être plus simple, nous retiendrons le mode de son estimation couramment utilisé et ayant la même valeur, celui de la simple addition des facteurs de risque. On distinguera cinq modalités de prévention et de prise en charge des FDR CV : individuelle, collective, primaire, secondaire et primo-secondaire.

I. Prévention et prise en charge individuelle

Il s'agit de diminuer au minimum le nombre de ces facteurs de risque cardiovasculaire (FDR CV), ce qui suppose un bilan préalable. Pour ce faire on doit : supprimer le tabac, respecter les mesures hygiéno-diététiques et pratiquer régulièrement une activité sportive. Certains médicaments peuvent être associés. Un accompagnement médical est conseillé car la résistance au changement est forte.

II. Prévention collective

Elle touche toute la population et relève par conséquent de la politique socio-sanitaire du pays. Elle porte sur la règlementation de certaines consommations, l'éducation pour la santé, la disponibilité des équipements sportifs, les loisirs en plein air, l'information du public, etc.

III.Prévention primaire et prise en charge des FDR CV

Elles ciblent les individus porteurs des FDR CV ci-après mais ne présentant ni symptôme ni maladies cardiovasculaires. III.1 Hypertension artérielle. La priorité est donnée aux mesures hygiéno-diététiques, notamment un régime peu salé (moins de 6 g de sel par jour), peu ou pas d'alcool, alimentation à base de fruits et de légumes verts, pratique d'une activité physique régulière. Le traitement médicamenteux de l'HTA doit cibler des chiffres de pression inférieurs à 130/80 mmHg. Les FDR associés doivent être concomitamment traités. III.2 Hypercholestérolémie/dyslipidémies. Mêmes mesures hygiéno-diététiques qu'avec l'HTA. Renforcer les activités physiques. Le traitement médicamenteux prend en compte le niveau du LDL-cholestérol et le nombre des autres FDR ainsi que les antécédents cardiovasculaires. D'où le schéma ci-après établissant le niveau du LDLc à atteindre en fonction du nombre de FDR :

0 FDR → LDLc < 2,2 g/l.

3 FDR → LDLc < 1,3 g/l

1 FDR → LDLc < 1,9 g/l

4 FDR/Haut risque → LDLc < 1 g/l

2 FDR → LDLc < 1,6 g/l

III. 3 Tabagisme. Tare nuisible par la nicotine (très athérogène) que contient le tabac. Au Congo, le tabagisme est heureusement peu répandu. Il faut cependant, dès à présent, définir des stratégies de lutte contre ce fléau.

III.4 Diabète. Les stratégies de prise en charge sont basées sur l'éducation du patient mettant l'accent sur le respect strict des règles hygiéno-diététiques, les activités physiques soutenues et le suivi du traitement médicamenteux.

IV-Prévention secondaire et prise en charge des maladies cardiovasculaires

Ici les stratégies visent des patients ayant déjà présenté soit un symptôme, soit une complication cardiovasculaire, soit une sténose artérielle due à une plaque d'athérome, par exemple. Leur objectif est de diminuer le risque de récidive ou de complications. Le ciblage vise alors un niveau < 0,7 g/l pour le LDLc et < 130/80 mmHg pour la pression artérielle.

V-Prévention primo-secondaire

Elle cible les diabétiques ou les insuffisants rénaux, sans complication cardiovasculaire extériorisée. Dans ces cas, en effet, le risque absolu est très élevé et impose des objectifs de prévention plus stricts.

Conclusion

Les facteurs de risque que nous venons de cibler provoquent la maladie cardiovasculaire ischémique, c'est-à-dire l'essentiel de la pathologie cardiologique. Le chef de file en est le cholestérol, responsable de l'athérosclérose. Plus que par les médicaments, la lutte est axée sur la prévention et sur le développement de la recherche scientifique.