Congo-Brazzaville: Semaine culturelle des peuples autochtones Aka - Ndima célèbre un des riches patrimoines du pays

Le rendez-vous majeur de la mise en lumière des rites aka se tiendra du 14 au 18 mai, à Brazzaville.

L'agenda de la semaine culturelle des peuples autochtones Aka prévoit des conférences thématiques sur la cohabitation harmonieuse entre les peuples autochtones et bantous, des expositions, spectacles, ateliers, etc.

Cet événement a pour objectifs la promotion et la sauvegarde de la culture des Aka, ainsi que la promotion du dialogue de culture entre eux et les autres peuples. « L'influence croissante du modernisme en milieux autochtones résidant en République du Congo entraîne des modifications inquiétantes sur les pratiques traditionnelles de ces peuples encore dépositaires du savoir ancestral. Rester passif devant les menaces qui pèsent sur cette culture en voie de disparition serait non seulement un manquement grave dont la réparation serait complexe, mais aussi et surtout une responsabilité des institutions, des chercheurs, des intellectuels... chargés de sa préservation », a fait savoir Sorel Eta, ethnologue.

La semaine culturelle des peuples autochtones Aka est aussi une invitation du groupe Ndima aux Congolais, notamment la jeune génération, à prendre soin de l'héritage culturel de ce peuple et à connaître ses richesses. Depuis sa création en 2003, le groupe Ndima, basé dans le département de la Likouala et dirigé par l'ethnologue Sorel Eta, a su mettre en valeur les chants polyphoniques contrapuntiques et danses, ainsi que la mélodie à l'arc musical, dans divers pays des cinq continents.

Programmation complète de la rencontre

Au Centre culturel russe

-Mardi 14 mai. 11h : vernissage de l'exposition sur le patrimoine matériel et photographies illustrant la vie des Aka dans la forêt - 18h : spectacle par le groupe Ndima (chants et danse des peuples autochtones Aka)

- Mercredi 15 mai. De 10h à 12h : visite guidée de l'exposition

-Jeudi 16 mai. De 10h à 12h : visite guidée de l'exposition. 16h00: conférence sur le thème"Les peuples autochtones Aka et les menaces d'extinction de leur culture", par Sorel Eta et les Aka.

Au Centre culturel Sony-Labou-Tansi

-Vendredi 17 mai. De 15 à 18 h : atelier de chant et danse

Au Centre culturel russe

-Samedi 18 mai. De 10 h à 12 h: concert scolaire avec les élèves de l'école Joseph Perfection

Au Restaurant Hakuna Matata (Avenue du Palais des congrès, à côté de l'entrée principale du parc zoologique)

-Samedi 18 mai. 18h00: spectacle par le groupe Ndima (chants et danse des peuples autochtones Aka).