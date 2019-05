Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Les jumeaux de la case carrée » de Kady Kaya

Le roman de jeunesse raconte l'ascension de deux enfants d'origines différentes mais unis par un même destin.

Dans le récit, l'auteure évoque un parcours biographique de deux enfants de sexes opposés. L'un Français et l'autre Africaine, nés le même jour dans des conditions peu ordinaires.

Sophie et Daniel, couple français ayant six enfants, vivent en Afrique depuis des lustres. Partis avant l'aube pour la ville de Possa, située à quelques encablures de son campement, Sophie qui ne peut plus supporter les secousses du véhicule conduit par l'un de ses fils, parce qu'en période de gestation, demande un arrêt d'urgence après avoir mouillé sa robe du liquide amniotique. Allongée dans « la case carrée », elle met au monde son septième fils en l'absence de son époux resté au village. L'enfant sera nommé Léo-Kessi.

Bien avant cette naissance, une première eut lieu dans la même case, le même jour. Mais, celle-ci fut dramatique car Alaé perd sa vie après avoir donné naissance à Ruby à moitié morte, emmaillotée dans une natte placée au coin de la case. Celle-ci sera élevée d'abord par Sophie, puis remise à Sam et Briget, un riche couple américain mais stérile, qui l'adoptera. Auprès de ces derniers, Ruby connaîtra des lendemains meilleurs mais sans oublier ses origines.

Ce conte romancé se déroule dans trois continents différents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique où se passent diverses péripéties qui reflètent des attitudes peu louables des Occidentaux. Celles-ci vont jusqu'à l'exclusion des deux ados, du fait de la différence de la couleur de la peau pour la fille, et de l'accent du français pour le garçon. Et cela ne va sans conséquences. L'auteure développe aussi d'autres thèmes tels que l'adoption des enfants, le voyage, la place de la tradition chez les peuples d'Afrique, etc.

La conteuse Kady Kaya est originaire du Congo Brazzaville et du Burkina Faso.