Congo-Brazzaville: Cinéma - Le festival Tazama revient avec force

Du 11 au 18 mai, la cinquième édition du festival du film des femmes africaines ouvrira ses portes à l'Institut français du Congo de Brazzaville, avec une programmation alléchante.

Célébré sur le thème « En bien, riez à présent », Tazama 2019 s'inscrit sur le chemin des précédentes éditions puisqu'il cherche à soulever des problématiques de femmes ou des sujets portés par des femmes à travers le rire, la dérision. En effet, c'est une invitation à désamorcer la gravité et à laisser à la légèreté le privilège de promouvoir la méditation.

Cette édition appelle donc à apprendre en riant avec des femmes extraordinairement drôles et des réalisateurs qui ont su, avec humour, soulever des questions sur l'adoption, la parité, l'émancipation, l'engagement politique.

Aussi, Tazama ouvre, avec cette cinquième édition, grandement ses portes à ces Africaines qui ont fait des réseaux sociaux leur terrain de jeu pour offrir un œil neuf sur ce que pourrait être le cinéma africain de demain et une nouvelle perception du quotidien des femmes africaines, des femmes déterminées.

Plusieurs activités seront organisées lors de ce grand événement culturel. Un programme riche qui fera sans nul doute voyager les spectateurs dans les profondeurs de la culture congolaise, en particulier, et africaine, en général. Le droit d'entrée est fixé à 10 000 FCFA, incluant toutes les séances du 11 au 18 mai. Les amoureux de la culture auront droit aux séances de cinéma à partir de 18h, aux conférences de presse avec la participation des réalisateurs des films projetés la veille. Il y aura également un Master class sur les techniques de maquillage de cinéma et mode, en partenariat avec la marque Bold Make Up.

Les films "Ton pied, mon pied" et "Du rire sur nos réseaux" seront sur les écrans, les 15 et 16 mai, dans le cadre de la nuit des séries, suivie de la cérémonie de remise des Heshima Awards."Il a déjà tes yeux" de Lucien Jean-Baptiste bouclera la liste des films, le 18 mai. le film "Bienvenue au Godwana" sera projeté pendant la cérémonie d'ouverture, en présence de Mamane et de l'équipe de réalisation. Le 12 mai, le tour reviendra à "Une femme pas comme les autres" d'Abdoulaye Dao, suivi de "Si près si loin".

Initié en 2014 par la Congolaise Claudia Haidara Yoka, réalisatrice, le Festival Tazama a été créé dans le but de réunir des femmes cinéastes du continent africain et d'offrir une nouvelle plate-forme d'échanges, de rencontres et de partage. La singularité de ce festival réside dans sa volonté de faire appel à des femmes qui acceptent de participer et ce, afin de servir une cause: la lutte contre le cancer en Afrique. Tazama, qui signifie en swahili voir, donne à réfléchir sur la nécessité, pour les artistes africains, de se mobiliser pour soutenir les efforts entrepris par les associations existantes sur le continent. Voir donc, au sens de constater le fléau et contribuer à son éradication. Un festival réunit un public et les femmes cinéastes sont porteuses de messages forts.