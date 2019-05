Afrique: Compétitions interclubs de la CAF - Les finalistes seront connus ce samedi

Les deux prétendants au titre seront sélectionnés, le 4 mai, à l'issue des demi-finales retour de la Ligue africaine des champions qui s'annoncent très déterminantes pour les quatre clubs encore en lice.

L'Espérance de Tunis qui se déplacera, le 4 mai, sur le terrain du Tout-Puissant Mazembe, a pris une option en l'emportant au match aller sur un score d'un but à zéro. Après avoir gagné la première manche, le club tunisien a l'obligation de confirmer ou d'éviter une défaite de plus d'un but d'écart s'il veut continuer, le 24 mai, à défendre son titre, la saison dernière. En face, il y a du répondant. Car depuis le début de la phase de poules, les Corbeaux ont toujours marqué plus d'un but sur leurs propres installations. Sur les quatre matches disputés (match retour des quarts de finale y compris), l'attaque de TP Mazembe a inscrit seize buts avec pour match référence le (8-0) infligé au Club africain de Tunis.

Dans l'autre demi-finale, rien n'est aussi joué entre les Mamelodi Sundowns et le Wydad athlétic club de Casablanca. À l'aller les Marocains avait gagné (2-1). Le but inscrit à l'extérieur par le club sud- africain pourrait peser lourd sur la balance en cas d'une courte victoire d'un but à zéro. Les deux formations se sont croisées dans la phase de poules. Le déplacement de Wac en Afrique du sud s'était soldé par une défaite de (2-1). Affaire à suivre.

En coupe africaine de la Confédération, le Club sportif Sfaxien a pris une belle option face à la Renaissance sportive de Berkane (2-0). Le club marocain qui se trouve actuellement, dos au mur, doit marquer à trois reprises sans encaisser le moindre but, pour priver les Tunisiens d'une qualification qui leur tend déjà les bras. L'Etoile sportive de Sahel, qui joue dans ses propres installations, doit l'emporter (2-0) devant le Zamalek pour prétendre jouer la finale de la Coupe de la Confédération, le 19 mai.