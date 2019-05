Guinée: Concert de la victoire - La star ivoirienne Kerozen est arrivée à Conakry

Venu en Guinée dans le cadre du concert appelé :« le concert de la victoire»,organisé par la structure Tiranke Camara prod et Oudy, l'artiste ivoirien Kerozen a déposé sa valise ce jeudi 2 mai 2019, à l'aéroport international de Conakry Gbessia .

A sa descente d'avion la start ivoirienne de la nouvelle génération a félicité l'accceil chaleureux du pays de l'hôte qu'ait la République de Guinée: «C'est un plaisir pour moi de passer par-là.Les guinéens sont accueillants très généreux. Donc, c'est un plaisir pour moi de venir à Conakry. Je promets que les attentes du concert qui se tiendra le samedi 4 mai , dans un réceptif hôtelier de la place sera le feu. Parce qu' avec kerozen, il n'y a pas beaucoup de paroles on fait le spectacle. j'espère que le jour de l'événement le public guinéen sera fière de ma prestation sur la scène artistique », a t-il souligné.

Parlant l'origine de son nom kérozen :« ce nom m'a été donné par un professeur de classe parce que je n'aimais pas faire de l'électronique, quant-on nous donnait une interogation j'ecrivais mon nom, observation, note et je déposais, après je sortais .C'est ainsi que mon maître me disais je suis rapide comme du kérosène. Mes amis se moquaient de moi d'où l'appelation kerozen», a expliqué l'artiste ivoirien devant la presse.

De son côté Mme.Fanny Tiranke Camara organisatrice de ce evenement avec Oudy prod a éclairé les motifs de l'invitation de l'artiste ivoirien Kerozen,« j'aime beaucoup ce qu'il fait.C'est quelqu'un qui travail beaucoup et qui croit en ce qu'il fait. C'est pour quoi je dis toujours haut et fort qu'il faut accompagner , encouger des personnes qui travaillent.C'est une fierté pour moi de voir kerozen aujourd'hui en Guinée. il est sutout connu en Afrique et dans le monde pour la reconnaissance de sa victoire dans le milieu culturelle», s'est rejouie l'organisatrice Tiranke.

Selon elle, sa toute première expérience à conakry: « On peut s'attendre à un très beau spectacle. Et, en suite du côté de organisation vous n'allez pas être déçu. La rentrée en vip 200 places à 1million de francs guineen chaque fauteuil occupé et 300 autres places à 500mille francs guineens par personne.