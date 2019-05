Sénégal: Mise en œuvre du code de la presse et de la convention collective - Appels a la mobilisation des acteurs de la presse

En prélude à la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée aujourd'hui, vendredi 03 mai, le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics), a organisé hier, jeudi 2 mai, en partenariat avec Unesco Breda, au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), un panel sur les thèmes : «Convention collective : quels avantages pour la sécurité du journaliste?», «Nouveau Code de la presse: défis de la mise en œuvre ?». Une occasion pour les acteurs de la presse de déplorer les blocages dans la mise en œuvre du Code de la presse voté depuis en mai 2017.

Pour Bacary Domingo Mané, journaliste et président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie (Cored) au Sénégal, le blocage c'est d'abord au niveau des députés. Car se rappelle-t-il «puisqu'en 2010, lorsque nous avions terminé ce texte, nous l'avions déposé sur la table du président Wade. Il disait que le texte est nickel, on ne changera aucune virgule, on a envoyé le texte à l'Assemblée nationale».

Et de poursuivre: «Les députés ont refusé de le voter, sous prétexte de la mention dépénalisation qui figure dans le texte». Après cette dernière, la nouvelle assemblée élue avec l'avènement du président Macky Sall au pouvoir, a aussi fait la même chose.

Toutefois, «elle nous demande, cette-fois, si on est d'accord d'enlever la mention dépénalisation, elle va le voter. Ils l'ont enlevée». Mais, selon M. Mané, les autorités n'ont pas donné l'importance qu'il fallait à la diligence des textes du nouveau code parce que, dit-il, «une chose est de voter le code, une autre chose est de s'entendre sur le décret d'application. Je demande à ce que les acteurs se mobilisent».

Une option qui, à en croire M. Mané, est le moyen pour obtenir gain de cause. «Le 03 mai 2017, il a fallu que toute la corporation se mobilise pour que les députés finalement votent la loi. Donc, je pense que ça c'est un exemple qui montre que seule la mobilisation peut nous amener à arriver à des résultats. Si on croise les bras en pensant qu'ils ont la bonne volonté, et qu'ils vont le faire, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, l'option c'est le «fast-track».

S'ils ont la volonté de diligenter ce Code de la presse, je pense qu'ils doivent y aller» a-t-il revendiqué. Bamba Kassé, le secrétaire général du Synpics qui abonde dans le même sens, dira que la loi qui régit le secteur de la presse doit être appliquée. A son avis, malgré le vote de la loi, les décrets d'application qui permettent de la rendre concrète ne sont pas encore pris. «C'est le principal blocage. C'est un blocage d'ordre administratif qui empêche le Sénégal d'appliquer cette loi, votée depuis 2017», déclare-t-il.