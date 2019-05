Sénégal: Alioune Sarr, ministre du tourisme et des transports aériens, en visite à l'AIBD - «Nous avons un aeroport qui donne des garanties de sécurité»

"Notre aéroport est certifié Tsa et au niveau de toutes les grandes marques de certification mondiale. L'aéroport est certifié par l'Oaci comme étant un aéroport sûr avec une moyenne de 68 pour cent. Ce qui veut dire que nous avons un aéroport qui donne des garanties de sécurité". L'assurance est du ministre du Tourisme et des transports aériens. Il effectuait hier, jeudi 2 mai, une visite au niveau des infrastructures aéroportuaires notamment l'Anacim, l'As, l'Aibd et l'Asecna.

Selon lui, l'ensemble des compagnies aériennes ont montré leur satisfaction des services rendus à Aibd. C'est pourquoi il appelle tous les citoyens et les passagers de l'Aibd à respecter les normes qui sont fixées par les services parce que, dit-il, c'est cela qui nous permettra d'évoluer dans la cour des grands. Par ailleurs, le ministre a informé que « la redevance de concession va soutenir l'Anacim, l'Aibd, le Bureau analyse et enquête. Celle-ci permettra à ces entreprises de pouvoir mieux se développer. J'ai demandé à l'Anacim de faire en sorte que les services qu'elle fournit aux entreprises soient payants.

Pour permettre à l'Anacim de combler ses difficultés budgétaires, Alioune Sarr invite les grandes compagnies à acheter les services météorologiques. «Je lance un appel pour que les compagnies médiatiques, les grandes chaines de télévisions et les grandes compagnies de télécommunications, permettent de bâtir un partenariat pour fournir aux usagers des Services de météo de grande qualité. Nous devons vraiment dépasser cette démarche archaïque. Cela leur permettra aussi d'augmenter le niveau de leurs prestations et le niveau de sûreté et de sécurité des aéroports du Sénégal et des services du transport aérien au Sénégal », a-t-il soutenu.

Alioune Sarr indiquera par ailleurs que le Sénégal a un aéroport de classe internationale qui est aujourd'hui le premier de l'Afrique francophone avec près de 2 millions 300 mille passagers et une croissance de plus de 9,7% en 2018, une compagnie aérienne Air Sénégal qui est le premier client des services d'assistance au sol au niveau de l'Aibd avec 17% de part de marché. « Air Sénégal Sa fait l'inter continent Dakar Paris que nous devons accompagner, renforcer et rendre plus performante. Nous avons un programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal avec 98 milliards de franc CFA qui va démarrer par les aéroports de Saint-Louis, Matam Ourossogui, Ziguinchor, Tamba et cela dès les prochaines semaines », ajoutera-t-il.