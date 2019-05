Madagascar: Jeu Fun Quizz d'Airtel - La voiture neuve Chevrolet à Norohasina Nivomalala

Ratsimbanirina Norohasina Nivomalala, recevant la clé de sa nouvelle voiture des mains du D.G d'Airtel Eddy Kapuku.

Heureuse. Norohasina Nivomalala l'est. Gagnante du premier lot de la 29éme édition du jeu Fun Quizz, elle a reçu, hier des mains du D.G d'Airtel Madagascar, Eddy Kapuku, la clé de sa voiture neuve de marque Chevrolet. Et elle n'est pas la seule puisque d'autres lots ont été également remis hier. Ainsi, Rafanomezantsoa Hajatiana a gagné un téléviseur à écran plat 55 pouces, Adinah Eurole, un Home Cinéma et Rafanomezantsoa Catherine, un synthétiseur. Sans compter, bien évidemment les lots intermédiaires distribués régulièrement pendant le concours. Une aubaine, en somme pour les participants les plus engagés dans ce jeu dont le propre est de faire le maximum d'heureux gagnants. . «Le jeu Fun quizz a été conçu de manière à joindre l'utile à l'agréable, et de surcroit, pour se rapprocher davantage de nos abonnés.

Fidèle à notre politique de proximité, nous voulons accompagner la grande famille Airtel à chaque instant de sa vie, qu'il s'agisse de se divertir ou d'aiguiser ses facultés cognitives. Et aujourd'hui, nous primons ceux qui ont trouvé un intérêt particulier à s'épanouir tout en s'amusant. Cela fait partie de nos objectifs et grâce à la participation assidue de nos abonnés, nous l'avons atteint... » a expliqué Eddy Kapuku, Directeur général d'Airtel Madagascar. Rappelons que depuis la première édition du jeu Fun quizz,des centaines de lots ont été distribués par Airtel Madagascar afin de récompenser la ténacité des abonnés et d'inciter les Malgaches à découvrir un jeu passionnant pour la culture de l'excellence.