Madagascar: « Lapihazo » - Les humoristes sur les planches

Désormais plateforme de diffusion incontournable des talents en devenir, « Lapihazo » accueille cette fois-ci deux jeunes humoristes, César Legrand et Sombiniaina. Un spectacle haut en couleur qui s'annonce déjà à l'Ifm Analakely.

Ils sont deux, ils sont jeunes et ils ont leur mots à dire. Eux, ce sont César Legrand et Sombiniaina. Issus de la génération émergente d'humoristes, ces deux vivront l'expérience du « Lapihazo », et partageront leur art avec un plus large public. Pour mieux les connaître, une petite biographie résumant leurs premiers pas dans le monde de l'humour. Il y a deux ans, Sombiniaina s'est fait connaître par les étudiants de la même promotion sur les bancs de l'université. Venant de Morondava, il révèle ses talents d'humoriste il y a trois ans lors d'un concours universitaire d'humour « Intello mémé 2016 » auquel il finit deuxième.

Il se démarque par ses textes engagés contre le racisme interethnique, la culture rasta, la drogue. L'idée étant de rire de tout, tout en faisant ressortir une morale, son but est bien de faire passer des messages de paix à travers les sketchs. Depuis, il a participé à plusieurs événements si l'on compte ses « One man show » au CGM/GZ Analakely et au « Fatapera » Antaninarenina. Entre autres, il participe également à des manifestations des collectifs d'artistes humoristes tels que « Bandy Milay », « Mande n'Mande », « Sokaf'hehy ».

César Legrand, initiateur du festival « Mande n'Mande ».

César Legrand, quant à lui, a débuté sa carrière d'humoriste vers fin 2017 alors qu'il participait à un concours de stand- up où il a raflé le premier prix. Plusieurs fois lauréat d'autres concours, il a découvert l' »humoristique malgache », et multiplie les scènes au même registre que Sombiniaina et Za'Rery sur les planches du « Sokaf'hehy ». En 2018, il lance son festival du rire « Mande n'Mande » avec l'appui du « Samis-Esic » Amparibe et en collaboration avec des humoristes émergents talentueux. Ses sketchs racontent surtout des histoires liées à l'école, à la télévision ou tout simplement à la vie quotidienne des Malgaches.

Pour rappel, « Lapihazo » est une plateforme artistique. Projet de l'Institut français de Madagascar, le but premier est de faire vivre l'expérience de la scène aux nouveaux talents, ouvrant ainsi sa scène aux jeunes. « Lapihazo » un rendez-vous mensuel de découverte d'artistes en devenir dans toutes les disciplines des Arts de la scène confondues. Pour y participer, que vous soyez du monde de la musique, de la danse, du théâtre ou de la littérature, déposez les dossiers dès maintenant pour les prochains concerts.