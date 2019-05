Mali: Europa Ligue-FC Valence - Pour Diakhaby, tout est encore possible

Il a ouvert le score pour le FC Valence jeudi soir sur la pelouse d'Arsenal en demi-finale aller de la Ligue Europa. Mais son équipe a fini par s'incliner 3-1 au coup de sifflet final.

Malgré tout, Mouctar Diakhaby n'abdique pas. Pour le défenseur d'origine guinéenne, tout est encore possible.

« C'est clair qu'on est toujours en vie. On a perdu 3-1, on savait qu'ici c'était un terrain compliqué mais on va essayer de faire le nécessaire chez nous. Ils savent que ça va être difficile là-bas. On sera chez nous avec nos supporters, ça sera autre chose et on va essayer de se qualifier pour la finale », a lâché l'ancien Lyonnais sur RMC Sport.

Le FC Valence parviendra-t-il à renverser la vapeur ou pas ? On le saura dans une semaine.