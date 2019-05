Cote d'Ivoire: Transparence dans la gestion des finances publiques - Le pays se dote d'un budget citoyen

Selon le Code de transparence dans la gestion des finances publiques, les populations, contribuables et usagers des services publics doivent être clairement, régulièrement et complètement informés de tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des fonds publics.

Pour répondre à cette exigence, le secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat a élaboré un document dénommé « Budget citoyen 2019 » qui traduit de façon synthétique et dans un langage accessible à toutes les franges de la population, les informations contenues dans le budget de l'Etat. Le mardi 30 mars dernier, lors de la cérémonie de présentation officielle de ce document à l'immeuble SCIAM au Plateau, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, est revenu sur les raisons de l'élaboration du budget citoyen 2019. « Le budget de l'Etat est l'instrument privilégié de mise en œuvre de la politique économique et sociale du Gouvernement.

Son exécution est le gage de l'amélioration de l'offre des services publics (services de santé, l'éducation, l'eau potable, les routes, la sécurité, etc.) Cependant, il est constaté que les populations pour lesquelles est conçu le budget, ne s'y intéressent pas toujours, soit en raison de leur faible implication dans le processus budgétaire, soit en raison de la complexité des informations budgétaires, qui ne leur en facilite pas l'assimilation et l'appropriation », a-t-il expliqué. Ainsi, le budget citoyen, en raison de son langage accessible, des illustrations et des images qui expliquent les processus et pratiques budgétaires, favorisera l'appropriation des actions du gouvernement par les citoyens pour leur contribution à l'amélioration des politiques publiques et leur adhésion au civisme fiscal.

C'est pourquoi, Moussa Sanogo a invité la société civile, les collectivités décentralisées ainsi que les organisations de la vie économique à contribuer à la vulgarisation de ce document. « Eu égard à son importance, nous nous engageons à produire chaque année le budget citoyen », a assuré le secrétaire d'Etat. Elaboré dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (Open Governement Partnership) pour la période 2019-2020, le budget citoyen, selon Traoré Seydou, directeur général du Budget et des Finances (DGBF), permettra d'améliorer le score de la Côte d'Ivoire au titre de l'indice sur le budget ouvert, qui fait l'objet d'une enquête réalisée chaque deux ans par l'International Budget Partnership (IBP). A l'en croire, le budget citoyen 2019 a été réalisé dans un cadre participatif avec des organisations de la société civile, qui ont vu leurs observations et commentaires pris en compte pour une meilleure sensibilisation du citoyen. A cet effet, Traoré Seydou a annoncé qu'une campagne d'information et de vulgarisation sera mise en œuvre très bientôt.