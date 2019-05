Cote d'Ivoire: Intoxication à l'ouest du pays - Simone Gbagbo veut réveiller les vieux démons de la haine

Une tournée pour distiller le venin de la division et de la haine. L'ex-Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Simone Gbagbo, était récemment dans l'ouest du pays, pour, dit-on, célébrer la fête de la liberté. Le choix de cette partie de la Côte d'Ivoire pour les retrouvailles entre les caciques du FPI, du moins le FPI illégal, car le FPI légal est dirigé par Pascal Affi N'guessan, n'est évidemment pas fortuit.

Cette zone est le bastion des frontistes, et, malheureusement, elle a payé un lourd tribut à la décennie de crise que le pays a vécue. Cette fête de la liberté était donc le prétexte tout trouvé pour ces refondateurs, de renouer avec leurs militants de base. Histoire, sans doute, de marquer leur territoire et aussi renforcer leur positionnement sur le terrain par rapport au FPI de Pascal Affi N'guessan. Et comme entre lui et Laurent Gbagbo, dont se réclament Simone Gbagbo et consorts, le courant ne passe plus, l'enjeu de ce mano à mano entre les deux factions de frontistes est donc hyper important. Mais au-delà de cette guéguerre, entre des gens qui prétendent vouloir réconcilier les Ivoiriens, alors qu'eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre, les caciques du FPI veulent, encore, instrumentaliser les populations de l'ouest, pour assouvir leurs noirs desseins politiques. Ainsi, de Guiglo à Duékoué, Simone Gbagbo a parlé, s'est lâchée, et surtout a tenu des propos graves voire irresponsables pour une femme politique de sa trempe.

On retient de ses interventions, une volonté manifeste de raviver les vieux démons de la haine ; de souffler à nouveau sur des braies ardentes afin de rallumer le feu. Comme si elle n'avait rien retenu de la crise que la Côte d'Ivoire a vécue, avec son corollaire de violence et de tueries massives. C'est à croire que la prison ne l'a pas assagie du tout. Et c'est dommage. A Duékoué donc, Simone Gbagbo a martelé que le peuple wê avait été victime de génocide durant la crise postélectorale de 2010-2011, avançant, sans preuves, le chiffre grotesque de 1000 personnes tuées.

Certes, il y a eu des morts, ce qui est très regrettable, mais pas autant que le chiffre brandi insidieusement par Simone Gbagbo, pour gagner la sympathie de ce peuple. En réalité, c'est quelques dizaines d'hommes et femmes qui ont, hélas, perdu la vie... pour une crise qu'on aurait pu éviter. Naturellement, c'est très facile de se retrouver devant une population encore traumatisée par l'horreur qu'elle a vécue, et de tenir de telles allégations, comme si on n'avait rien fait. Simone Gbagbo a oublié de dire que si l'ouest a été à feu et à sang, c'est en grande partie la faute du FPI. Avant l'avènement de Gbagbo au pouvoir, l'ouest était une zone paisible où le peuple wê vivait en bonne intelligence avec ses frères et sœurs d'autres contrées du pays ainsi que des ressortissants de la sous-région.

De nature tolérants, les Wê sont incontestablement l'un des peuples les plus accueillants de Côte d'Ivoire. Pour preuve, l'ouest du pays, zone forestière propice à la fois aux cultures de rente et aux cultures vivrières, est la partie du pays où il y a le plus de brassage ethnique et culturel. C'est donc le FPI, à travers ses cadres irresponsables, qui a plongé cette région dans le chaos. Qu'a-t-il fait ? Il a d'abord commencé par instiller dans l'esprit des autochtones le venin de la haine tribale. Ensuite, il a constitué des milices avec des jeunes wê et des supplétifs libériens, qui ont été surarmés pour commettre des exactions. Au lieu d'y construire des routes, des écoles et des hôpitaux, ce dont les populations avaient vraiment besoin, le FPI a préféré distribuer à profusion des armes à l'ouest, transformant cette zone en une poudrière géante à ciel ouvert.

Ce que Simone Gbagbo n'a pas dit, et elle l'a fait à dessein, c'est que les conflits communautaires à l'ouest ont été savamment attisés par le FPI ; ce qui a contribué à l'embrasement de la région. Quand on a planifié des attaques et des tueries à l'ouest, la bienséance aurait voulu qu'on reconnaisse d'abord ce qu'on a fait, et qu'on demande pardon, avant d'indexer les autres. D'ailleurs, pour faire la guerre, il faut être au moins deux. Ce qui signifie clairement que le FPI a aussi sa part de responsabilité dans le prétendu génocide wê évoqué par Mme Gbagbo. Ce n'est pas tout. La première épouse de Laurent Gbagbo a également laissé entendre que « si tout le monde adhérait aux idéaux du FPI, il n'y aurait pas la guerre».

Autrement dit, le FPI, parti de gauche, abhorre la violence dans la lutte politique. Encore un gros mensonge de Simone Gbagbo, un déni flagrant de l'histoire récente du pays. En Côte d'Ivoire, on le sait tous, c'est le FPI qui a introduit la violence dans la vie politique, au début des années 90. Le vendredi 2 mars 1990, le FPI, alors qu'il est dans la clandestinité et conduit par le couple Gbagbo, jette, dans la rue, une horde d'élèves et étudiants, criant « Houphouët voleur » pour une marche qui donnera à des actes de vandalisme inouïs : magasins saccagés et pillés, véhicules et bus caillassés etc. Le 18 février 1992, le FPI récidive. Il organise une marche dite pacifique avec des marcheurs armés de gourdins et autres objets contondants, qui se transforme aussi à une guérilla entre forces de l'ordre et militants du FPI.

Conséquence, le Plateau est à feu... En octobre 2000, Laurent Gbagbo accède au pouvoir dans des conditions qu'il qualifie lui-même de « calamiteuses», à la suite d'un coup de force militaro-civil consécutif à une élection présidentielle tronquée et pseudo-démocratique. Derrière le soulèvement populaire que l'on a vu, c'est plutôt l'armée qui a fait partir le Général Guéi. A cela s'ajoutent les répressions sauvages des manifestations de l'opposition sous Gbagbo, notamment celles de mars 2004, où plus de 120 opposants, en majorité, des militants du RDR ont été tués, voire sommairement exécutés à Abidjan.

Que dire des escadrons de la mort en 200é et 2003 ? Bref, le règne de Laurent Gbagbo, qui a débuté et s'est achevé dans le sang, a engendré beaucoup de morts. Des faits que Simone Gbagbo feint d'ignorer, faisant du coup preuve d'une indignation sélective. Mais, personne n'est dupe. Elle et « son » FPI veulent encore se servir de l'ouest pour replonger le pays dans le cercle vicieux de la violence. Après ce qu'il a vécu, le peuple wê a tout intérêt à ne pas tomber, de nouveau, dans le piège. « Premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est gnata », chante Magic System.