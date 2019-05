Congo-Kinshasa: Kinshasa - 387 officiers de la police MONUSCO décorés de la médaille des Nations Unies

communiqué de presse

Kinshasa, le 02 mai 2019 - Quelque 387 officiers de la composante Police de la MONUSCO, dont 27 officiers de police individuels et 360 officiers des Unités de police constituées de l'Egypte (EGYFPU-2) et du Bangladesh (BANFPU-1), ont reçu la médaille des Nations Unies à la Base MONUSCO-INCAL de Kinshasa.

Le Lieutenant Général Elias Rodrigues Filho, Commandant de la Force MONUSCO, et le Général Awalé ABDOUNASIR, Chef de la composante Police MONUSCO et d'autres officiels, tant civils que militaires, ont assisté à ladite cérémonie.

Sur une place d'armes décorée pour la circonstance, ils ont d'abord rendu les honneurs au Chef de la Composante Police de la MONUSCO, le Général Awalé ABDOUNASIR, puis au Lieutenant Général Elias Rodrigues Filho, Force Commander qui était le « Chief Guets ». Le cérémonial militaire a été ouvert par les hymnes de l'Organisation des Nations Unies, de la République Démocratique du Congo, du Bangladesh et de l'Egypte.

Le Lieutenant Général Elias Rodrigues Filho, Commandant la Force de la MONUSCO a rendu un vibrant hommage aux récipiendaires du jour pour leur professionnalisme et le courage dont ils ont fait montre depuis leur arrivée dans la mission. Il les a invités à arborer fièrement la médaille qui leur sera remis au nom du secrétaire Général des Nations Unies.

Leurs mérites ont été reconnus également par le Général Awalé ABDOUNASIR, Chef de la composante Police Monusco.

Dans son adresse, il a relevé l'esprit d'équipe qui prévaut au sein de la Police Monusco qui a permis l'accomplissement de grandes réalisations dans le cadre de la protection des civils. Il a ajouté que cette distinction appelle de la part de ceux qui sont encore dans la mission à faire preuve de plus d'engagement et plus d'abnégation dans le travail.

Les deux commandants de l'EGYFPU et la BANFPU, ont estimé que c'était un grand honneur pour eux et les membres de leur contingent de servir sous le drapeau des Nations Unies. Ils ont indiqué que la vraie valeur de leur travail, c'est ce qu'ils ont pu offrir à l'humanité, particulièrement aux populations qui en avaient le plus besoin ici en République démocratique du Congo (RDC).

A la suite de ces allocutions, le Commandant de la force, le chef de la Composante police, son excellence monsieur l'Ambassadeur de l'Egypte en RDC et l'Adjoint au Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise ont accroché les médailles sur la poitrine des heureux récipiendaires issus de treize pays contributeurs.