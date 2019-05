Sénégal: Exploitation pétro-gazière - Dakar tient son premier salon du 24 au 28 juin prochain

En perspective de l'exploitation pétro-gazière, Dakar tient sa première édition du Salon international du pétrole et du gaz dénommé «Dakar Petrogaz Expo 2019» du 24 au 28 juin prochain au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices).

En prélude à cet événement, les organisateurs ont précédé hier, jeudi 2 mai, à Dakar au lancement officiel dudit salon. Jéhu Ndoumi, président directeur général de NetOiL, partenaire stratégique dudit salon soutient : «Dans le monde des affaires, tout commence par des opportunités. Et aujourd'hui, le Sénégal s'impose en opportunités à nous. Nous avons une grande capacité à mobiliser de grands acteurs mondiaux dans les domaines du pétrole et du gaz.

Donc, à travers ce salon, ce sont des sommités qui vont débattre autour du thème: «Pétrole, Gaz et Energies vertes en Afrique: Opportunités d'investissements et solutions innovantes de financement des infrastructures et de la transition énergétique». Ce salon va consacrer, «un volet exposition de produits et services du secteur pétrolier, du gaz et des énergies diverses; et un volet Forum, cadre d'échanges scientifiques, de sessions B2B, B2G et d'ateliers afin de découvrir les différentes opportunités d'investissements et les différentes innovations de financement qu'offre le secteur de l'énergie», a expliqué M. Ndoumi.

Cheikh Ndiaye, directeur général du Cices et partenaire de NetOil Group investment Sa pour l'organisation de ce salon a confié pour sa part : «L'exploitation pétro-gazière est hautement stratégique sur le plan social, économique et environnemental. Donc, tenir un salon du genre avec des sommets en la matière ne peut-être que bénéfique pour notre pays. Ce sera l'occasion pour discuter des meilleures pratiques du domaine, de faire du benchmarking, éviter les erreurs des devanciers en la matière... ».

A ce rendez-vous du pétrole et du gaz, ajoute-t-il «des questions relatives au financement, à l'emploi et à l'environnement seront traitées avec précision d'une part et l'implication du secteur privé national d'autre part».