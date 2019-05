Sénégal: Sadio Demba, ancien international - «Cette équipe sénégalaise est prête pour remporter ce trophée»

Ancien international, ancien joueur de la Jeanne d'Arc de Dakar, Sadio Demba fait partie des rares joueurs de sa génération à avoir réussi sa reconversion. Pas n'importe comment. Pas avec n'importe quel diplôme. Puisqu'il est titulaire d'une licence UEFA Pro.

La crème de la crème. Le summum. Un cercle restreint et jalousement gardé par l'instance suprême du football européen. Venu récemment à Dakar pour apporter son soutien à la Vieille dame, mal au point, celui qui a réussi la prouesse de faire remonter en Jupiter Pro Ligue (D1, Belgique), cinq clubs belges avant de se faire recruter par des clubs saoudiens s'est confié à Sud Quotidien.

Votre club de cœur, la Jeanne d'Arc est dans le creux d'une vague. Récemment, vous aviez effectué un déplacement, avec certains de vos anciens coéquipiers, pour apporter votre soutien à l'équipe. Qu'est-ce vous avez ressenti quand vous avez revu tous ses anciens qui ont fait les beaux jours de la vieille dame. Mieux, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour qu'il retrouve son lustre d'antan ?

Je profite de cette occasion pour saluer encore une fois le monde sportif, celui du football en particulier. Je suis venu à Dakar surtout pour rencontrer l'ensemble des membres de l'association des anciens footballeurs afin de voir comment on peut aider la Jeanne d'Arc. C'est dans ce sens qu'on a eu l'occasion de se rencontrer, ensemble d'aller voir le match. Après le match, on s'est revus pour tirer quelques enseignements. On a mis en place un bureau. Je m'en arrête là, pour ne pas trop rentrer dans les détails. Un rapport va être effectué et remis à au comité directeur.

Etes vous posé la question de savoir comment, nous en sommes arrivés là, avec un club qui a valu au Sénégal beaucoup de satisfactions notamment une demi-finale en ligue de champions et finale en coupe de la CAF en 1998 ?

Si aujourd'hui, on est à ce stade de football, c'est parce qu'on doit beaucoup à la Jeanne d'Arc et notre objectif, c'est tout simplement rendre la pièce de la monnaie. J'y crois comme tous les autres anciens aussi. C'est notre devoir de voir comment, avec la structure qui vient d'être mise en place, on pourra développer un projet pour aider ce club

Qu'est ce ça vous a fait de les retrouver ? Vous étiez dans un bus chantant, comme si vous étiez à l'époque de la Jeanne d'Arc. Pourquoi cette idée et qu'est-ce que vous avez ressenti ?

Ça fait énormément plaisir dans la mesure où dans ce bus, il y'avait de jeunes joueurs qui ne connaissaient pas Alioune Ndiaye, Diodio. C'était une grande découverte de rencontrer le grand capitaine Konan. C'était merveilleux de se retrouver surtout faire ce grand déplacement qu'on avait l'habitude de faire d'antan, quand on était joueurs. Aujourd'hui, les moyens ont changé et le football a évolué. Je crois que c'est une très belle expérience

Quittons un tout petit peu la Jeanne d'Arc de Dakar et venons-en à l'équipe nationale du Sénégal. Au mois de juin prochain, nous allons prendre part à une phase finale de coupe d'Afrique des nations. Comment est-ce que vous voyez cette équipe nationale du Sénégal aujourd'hui ?

Je crois qu'il n'ya pas grandchose à dire sur cette équipe nationale. S'ils sont numéro 1 dans le ranking de la Fifa, ça veut tout dire. On est favoris, on l'assume ! On est classés premiers en Afrique. On l'assume ! On va à la Can pour la gagner. Je crois que c'est tout le peuple sénégalais qui y croit. Et ces garçons vont être déterminés à nous amener ce trophée qu'on attend depuis des années

Quelqu'un pourra vous dire ce discours est déjà entendu : On est favoris ; On a la meilleure équipe. Mais en fin de compte, c'est toujours le même résultat. Qu'est-ce qu'il faut concrètement à cette équipe pour qu'on puisse hisser afin le drapeau national sur le toit de l'Afrique ?

Mais aujourd'hui, cette équipe devra bousculer tout le monde parce qu'ils ont les moyens individuellement et collectivement de bousculer n'importe qui. Les gens vont me parler par exemple de l'Algérie. Or, ce n'est pas l'Algérie de l'année passée. Nous, on est aujourd'hui plus forts que l'Algérie. Le Kenya, la Tanzanie oui, ce sont des équipes qui ne sont pas là pour rien, non plus. Elles ont fait des preuves pour être là. On doit certes faire beaucoup attention avec toutes ces équipes, les prendre au sérieux mais on doit les bousculer

Au delà des matchs de poule, il y'a les matchs couperets à partir des huitièmes de finale. Comment, faudrait-il les aborder ?

Il faut les aborder avec la rage de vaincre. Les garçons n'ont pas d'excuses. Parce qu'ils ont les qualités, les moyens de le faire. Je crois qu'aujourd'hui que cette équipe est prête pour remporter ce trophée

Au niveau du staff technique, il y'a beaucoup de critiques. Vous êtes un technicien. Vous avez fait vos preuves aussi bien en Belgique qu'en Arabie Saoudite où vous résidez aujourd'hui. A votre avis, est-ce vous êtes pour ceux qui pensent qu'il faut renforcer le staff technique ou bien que les fédéraux devraient s'impliquer davantage en donnant leur point de vue ?

Je crois que c'est un peu difficile, à ce stade de la compétition, en tant que technicien de parler du staff. Je veux m'excuser de ne pas en parler. Mais, je crois que les Fédéraux sont assez responsables pour savoir ce qui leur faut. Le staff technique aussi. Toutefois, en tant que technicien aujourd'hui, parler de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas, je ne cois pas que c'est de mon ressort à ce stade-là de compétition

On comprend parfaitement, cette volonté de ne pas gêner votre collègue. Mais dites nous ce que équipe a de plus que ses devancières de 65, 68, 86, 2000, 2002, 2004,... ou 2017, n'avaient pas ?

Mais ce n'est pas difficile. Il faut voir les éléments qui composent cette équipe. Si tu prends des Sadio Mané, des Niang, des Coulibaly, des Gana Guèye. Ce sont des garçons qui éclaboussent de leur talent les championnats européens. Ils ne peuvent pas perturber les championnats européens et ne pas pouvoir être capables de pouvoir perturber les championnats africains. Soyons logiques ! Donc, c'est dans ce contexte que je pars cette idée de dire que c'est l'équipe favorite, ils vont l'assumer. Ils vont tout faire pour nous amener ce trophée

Vous semblez être très optimiste que 2019 sera finalement la bonne ?

Je l'espère et j'espère que toute la population soit derrière cette équipe nationale et qu'on prie ensemble pour que le Tout Puissant nous donner cette victoire.ECUEILLIS PAR A.T