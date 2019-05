Sénégal: Organisation des prochaines élections locales - Ababacar Fall du Gradec prêche la voie de la concertation

Secrétaire général du Groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec) Ababacar Fall prêche la voie de la concertation de tous les acteurs sur l'organisation des prochaines élections locales.

Interpellé sur l'enjeu du débat en cours sur la tenue ces consultations électorales devant marquer le renouvellement des effectifs au niveau des administrations décentralisées, le Secrétaire général du Gradec a assuré que la «matière électorale est une question où le consensus doit être la règle».

Alors que la controverse autour de l'organisation des prochaines élections locales ne désemplit pas à moins de huit mois de la date du 1er décembre retenue pour la tenue de ce scrutin, Ababacar Fall plaide la concertation de tous les acteurs. Interpellé sur l'enjeu du débat en cours sur la tenue de ces consultations électorales devant marquer le renouvellement des effectifs au niveau des administrations décentralisées, le Secrétaire général du Gradec reste formel. «La matière électorale est une question où le consensus doit être la règle».

Poursuivant son propos, l(espert électoral souligne ainsi l'urgence pour les «acteurs d'engager les concertations à temps afin d'arriver à un consensus». «Il est difficile de cerner l'enjeu de l'organisation des élections en décembre ou de le reporter, car les élections locales sont assez complexes du fait que les logiques affectives liées à la cohabitation dans un même espace géographique qui est le quartier ou le village prennent le pas sur les logiques de partis. Dans tous les cas, il faudra créer très rapidement les conditions pour un dialogue serein sur cette question avant qu'on ne soit dans les délais prescrits par le protocole additionnel de la Cedeao sur la démocratie et la bonne gouvernance», a fait remarquer Ababacar Fall. Non sans préciser : «Le ministre de l'Intérieur avec qui nous avons abordé la question à l'occasion d'une récente rencontre n'est pas dans la logique du report et déclare s'en tenir au calendrier qui fixe la date de l'élection au 1er décembre 2019».

Initialement prévues le 23 juin 2019, les élections locales ont été reportées pour le 1er décembre prochain par le président de la République qui a signé au mois d'Aout 2018 un décret de réaménagement du calendrier électoral. Les raisons évoquées pour justifier ce réaménagement du calendrier étaient, entre autres, la période de dépôt des listes qui pourrait empiéter en cas d'un second tour de la présidentielle de février dernier sur la campagne électorale et l'hivernage qui pourrait perturber les opérations surtout dans le sud du pays où il pleut très tôt pour ne citer que ces deux raisons. Cependant, de plus en plus, des voix notamment du coté de l'actuelle majorité au pouvoir s'élèvent pour théoriser un autre report de ces élections. Dernière en date, la sorte du maire de la ville de Guédiawaye et jeune frère du président Sall. Invité de l'émission Grand jury de la Radio futur média (Rfm) du dimanche 21 avril dernier, Aliou Sall par ailleurs Directeur de la Caisse de Dépôt et de Consignation (Cdc) n'est pas allé par quatre chemins pour prêcher le report. «Je suis favorable au report des élections locales» avait-il lancé sans ambages.

DE LA DATE DES LOCALES AUX RÉGLÉS DE PARRAINAGE

Poursuivant son propos, Aliou Sall se justifiait en ces termes. «Il serait compliqué de tenir les élections en décembre 2019. Je suis donc pour un report des élections locales. Cela pour permettre de parachever certaines réformes notamment la mise en cohérence de certaines réformes de l'Acte III de la Décentralisation, la révision du mode du scrutin car le système actuel est un piège contre les populations qui votent en général pour la tête de liste mais à l'arrivée, ce sont les conseillers qui désignent le maire. Il faut repenser le mode de scrutin des élections municipales. La tête de liste désignée et vainqueur doit-être élu d'office maire. Parfois, on élit maire quelqu'un qui n'est pas choisi par les populations. Le conseil municipal doit être une sorte de Parlement. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il serait judicieux de décaler les locales de quelques mois», avait laissé entendre le responsable du parti au pouvoir, l'Apr.

Nonobstant les différentes réactions de certains de ses camarades de parti appelant au report de ces élections, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye continue d'insister sur le respect du calendrier républicain. S'exprimant sur cette question, le samedi 27 avril dernier en marge de la leçon inaugurale de l'UFR, Economie Management Ingénierie Juridique de l'Université Alioune Diop de Bambey, Aly Ngouille Ndiaye s'est voulu clair. Bien qu'affirmant que l'Etat privilégiera le «dialogue avec l'ensemble des acteurs sur cette question notamment pour ce qui est de l'évaluation du parrainage déjà utilisé, lors de la présidentielle », il a précisé qu'il n'y aura pas report des élections locales. «Le calendrier républicain sera respecté et les élections se tiendront à bonne date, c'est à dire le 1er décembre 2019», avait martelé Aly Ngouille Ndiaye.