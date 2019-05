Sénégal: L'intronisation du nouvel Empereur japonais célébrée à Dakar

Dakar — L'ambassadeur du japon au Sénégal, Tatsuo Aral a célébré, jeudi, dans la capitale sénégalaise, l'intronisation du nouvel Empereur de son pays, a constaté l'APS ;

Naruhito a notamment été officiellement installé sur le trône mercredi. Il succède à son père l'Empereur Akihito, lequel a abdiqué après 30 ans de règne. Narihito, âgé de 59 ans, devient ainsi le 126 ème Empereur du Japon.

"C'est un grand plaisir d'accueillir les gens pour célébrer ensemble ce moment très important pour le Japon qui va commencer notre nouvelle ère", a dit l'ambassadeur.

Il était en compagnie d'ambassadeurs accrédités au Sénégal et de nombreux Sénégalais, amis du Japon parmi lesquels le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Ibrahima Thioub, le président de la Fondation Léopold Sédar Senghor, Raphaël Ndiaye entre autres.

L'intronisation du nouvel empereur "ouvre une nouvelle ère appelée "Reiwa" qui signifie +La belle harmonie+'. Nous allons vivre dans la belle harmonie, l'idée est de faire en sorte que la culture qui s'épanouit pour que les gens vivent ensemble dans l'harmonie", a expliqué le diplomate.

"L'Empereur symbolise la nation et l'unité du peuple. Les liens entre les japonais et leur Empereur reposent sur la confiance et l'estime mutuelles", fait savoir l'ambassadeur du Japon au Sénégal qui souligne l'attachement du peuple japonais à la famille impériale.

Selon l'ambassadeur, la famille impériale "très enracinée" dans la société japonaise est considérée comme "le centre spirituel" du peuple. "Les relations entre le peuple et la famille impériale ne sont pas imposées, mais naturelles", a-t-il précisé.

L'ambassadeur japonais dit être persuadé que les relations de son pays avec le Sénégal continueront à rayonner avec l'arrivée du nouvel Empereur.

"Le nouvel Empereur Naruhito est né en 1960, l'année même de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. (... ). Il a maintenant 59 ans et notre amitié aussi dure depuis 59 ans. En 2020, on va célébrer aussi le soixantième anniversaire des relations entre le Sénégal et le Japon avec le nouvel empereur", a fait remarquer le diplomate.

Revenant sur les relations de coopération entre le Sénégal et le Japon, l'ambassadeur a confirmé la participation du président Macky Sall à la septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7) en août prochain.

Le président Sall a déjà participé à la TICAD 5 en 2013 à Yokahama ainsi qu'à la TICAD 6 en 2016 tenue à Nairobi au Kenya.

Le chef de l'Etat sénégalais participera au mois de juin prochain au "Sommet du G20" que le Japon présidera pour la première fois, selon l'ambassadeur du japon au Sénégal.