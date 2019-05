Ile Maurice: Un vendredi sous le signe du Parlement

Préparation du 1er Mai oblige, l'Assemblée nationale n'a pas siégé mardi 30 avril. La séance a été ajournée à aujourd'hui, vendredi 3 mai, pour 15 heures.

Toutefois, il n'y a pas de Private Notice Question à l'agenda. Au programme : en première lecture, The Curatelle (Amendment) Bill et très certainement au vote : The Mauritius Research and Innovation Council Bill. Est également prévu en 3e lecture et Committee Stage The Road Traffic (Amendment) Bill, mais les députés n'auront pas le temps d'y arriver et il n'y aura des débats que sur le conseil pour la recherche et l'innovation.

Pourtant, le projet de loi qui intéresse le plus les citoyens est justement l'amendement du Road Traffic Act. Son objectif est de serrer la vis en ce qui concerne la consommation de drogue sur la route (en vélo, en tant que conducteur passager assistant un chauffeur apprenant, responsable d'un véhicule motorisé... ). Sont clarifiées les méthodes et procédures de police pour détecter ces drogues et listées les substances totalement ou partiellement prohibées.

Ci-dessous la liste :

Drugs with zero tolerance

Amphetamine, Benzoylecgonine, Cocaine, Delta-9-tetrahydrocannibinol (cannabis), lysergic acid diethylamide, Methylamphetamine, MDMA, 6-monoacetylmorphine (heroin)

Drugs with specified limit (Threshold limit in blood)

Clonazepam 50µg/L

Diazepam 550µg/L

Flunitrazepam 300µg/L

Lorazepam 100µg/L

Methadone 500µg/L

Morphine 80µg/L

Oxazepam 300µg/L

Le projet de loi qui sera l'objet des débats ce jour, le Mauritius Research and Innovation Council vise à introduire ce conseil en place de l'actuel Mauritius Research Council et à créer un fonds national pour la recherche et l'innovation. Il veut également aider à promouvoir une recherche poussée et de qualité et développer l'innovation.

The Curatelle Bill porte principalement sur l'administration des emplacements, espaces, vacants.