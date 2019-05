Ile Maurice: Visite du pape - Les préparatifs s'activent entre Maurice et le Vatican

Une délégation du diocèse de Port-Louis est rentrée jeudi 2 mai de Rome. Elle avait pour mission de préparer avec les autorités au Vatican la visite du pape François à Maurice le 9 septembre. Cette délégation était composée des pères Georgy Kenny et Jean-Claude Véder, responsables de la messe à Marie-Reine-de-la-Paix, ainsi que de Virginie Julien, responsable de communication et d'Evelyne Forget, responsable des infrastructures dans le diocèse de Port-Louis. Pradeep Goburdhone, responsable des médias du côté gouvernemental, faisait également partie de la délégation.

Les réunions se sont échelonnés sur deux jours. Le 29 avril, lors d'une séance de travail avec Matteo Bruni, Directeur de la salle de presse du Saint-Siège, les chargés de communication mauriciens ont présenté un dossier montrant les différents lieux où se rendra le pape et les secteurs réservés aux médias nationaux et internationaux. D'autres réunions avec des responsables de l'Osservatore Romano, de Radio Vatican et des Medias sociaux ont eu lieu pour discuter de la participation de la presse aux événements du 9 septembre.

Touche mauricienne spéciale

Le 30 avril, les pères Véder et Kenny et Evelyne Forget ont exposé à Mgr Marini, maître des cérémonies pontificales, les détails de la célébration à Marie-Reine-de-la-Paix. Ont ainsi été abordés entre autres, les détails concernant la plateforme où se tiendra le pape François, les aménagements à faire et le déroulement de la messe, avec une touche mauricienne spéciale. La logistique a occupé une grande part des discussions.

Lors de ce séjour à Rome, la délégation a eu l'occasion de croiser le pape François à deux reprises à la maison Saint-Marthe, résidence du Saint-Père.

Une prochaine rencontre à la mi-juillet aura lieu, cette fois à Maurice, avec les interlocuteurs rencontrés à Rome et les membres de la gendarmerie, responsables de la sécurité du pape. Au cours de cette visite, tous les aspects de la visite du Saint-Père seront finalisés. Entretemps, la délégation qui est partie à Rome est appelée à préparer et finaliser ses dossiers pour la rencontre en juillet.