Ile Maurice: Affaire Sunkai - Un millier de victimes réclament plus de Rs 270 millions

Les victimes dans l'affaire Sunkai croyaient avoir vu la lumière au bout du tunnel après que la décision de les rembourser avait été ratifiée en cour intermédiaire, en août 2017. Sauf que ces 1 047 victimes sont dans l'attente de récupérer leur argent depuis.

Ils ont, par le biais de l'avoué Kaviraj Bokhoree, logé, dans le courant de la semaine, un affidavit, réclamant le remboursement de leur argent, soit une somme totale de plus de Rs 270 millions.

Ils sont 1 047 plaignants, à demander qu'un ordre soit émis pour que le commissaire de police, le Directeur des poursuites publiques (DPP) et la Financial Intelligence Unit (FIU), procèdent au dégel de l'argent saisi à la compagnie Sunkai avec la directrice, Bhimla Ramloll. Cela, afin de pouvoir honorer le jugement de la cour intermédiaire.

Fraude massive

Ces personnes ont été victimes d'une fraude massive. Elles avaient investi leur économies, leur lump sum ou autre argent dans la compagnie Sunkai, en 2013. Un contrat avait même été rédigé portant sur le respect des normes, dans lequel il était écrit qu'elles recevraient un retour d'investissement élevé. Sauf qu'elles n'ont rien vu venir. Cette affaire de «Ponzi Scheme» avait éclaté en mars 2013. La fraude commise est estimée à Rs 768 millions. La directrice, Bhimla Ramloll, avait été arrêtée le 31 juillet 2013, sous une accusation de money laundering.

Certains ont investi Rs 300 000, Rs 270 000 ou même Rs 45 000. Toutefois, c'était au tour de Bhimla Ramloll d'effectuer des procédures pour dégeler l'argent, afin que ces victimes puissent toucher leur dû, dans les plus brefs délais. Sauf que cette femme, co-défenderesse dans l'affaire, avait soutenu qu'elle ne pouvait rembourser les victimes, étant donné que l'enquête initiée par le commissaire de police et la FIU avait ordonné la saisie de l'argent investi par les victimes.

«In light of considerable amount of money which have been seized, Co-Respondent 1 and 2 (NdlR, Sunkai et Bhimla Ramloll) are in the incapacity to honour the said judgments by virtue of a writ of execution», peut-on lire dans le document préparé par Me Bokhoree. Privées de leur argent, les victimes estiment que des préjudices leur sont causés.

Les plaignants estiment qu'une somme de Rs 270 118 500 de même que des frais ordonnés par la cour intermédiaire - d'un montant de Rs 3 141 000, qui s'ajoute -devront être dégelés.

L'affaire sera appelée le 13 mai. L'avoué présentera une motion à ce sujet.