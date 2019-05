Ile Maurice: Fête du travail à Rodrigues - La réponse du berger Von Mally à la bergère Clair

Nicolas Von Mally a vertement critiqué le gouvernement régional de Serge Clair lors du rassemblement de son parti, le Mouvement rodriguais (MR), à l'occasion de la fête du travail le 1er mai, à Mourouk.

Il se demande notamment où sont passées les Rs 35 millions déboursées par le gouvernement central afin de venir en aide aux victimes des cyclones Gelena et Johanina. Plusieurs orateurs ont pris la parole et les discours étaient entrecoupés d'animations culturelles avec des artistes locaux et un artiste mauricien. Les partisans avaient fait le déplacement pour un rassemblement populaire.

Le leader du MR s'est montré très critique envers le gouvernement régional. Il dénonce le fait qu'après deux cyclones consécutifs, la plupart des sinistrés n'ont toujours pas été indemnisés. Rajoutant qu'il existe une guerre intestine au sein de l'Organisation du peuple de Rodrigues (OPR) et que certains de ce parti veulent un changement de leadership afin de remplacer Serge Clair.

«Nous, au MR, nous sommes en train de consolider le parti avec de nouveaux adhérents. Mais nous allons prendre le temps qu'il faut afin de faire le tri et de choisir des personnes valables ki latet poze. Nou pa pou pran bann dimounn ki volaz pou ki apre zot sabot nou travay.» Il y aura des jeunes et des moins jeunes pour former une équipe solide.

Contre l'importation de véhicules de plus de sept ans

«Il y a également ceux venant de l'OPR qui viennent nous donner un coup de main. Ceux qui hier nous huaient viennent aujourd'hui vers nous, ayant perdu leurs illusions avec l'OPR. Nous les accueillons à bras ouverts afin de faire l'unité du pays derrière le MR.»

Nicolas Von Mally n'acceptera pas de «magouilles», préférant travailler dans la droiture. «Mo pa pou fer magouy pou satisfer sertin dimounn. Tant que je serai là le MR restera un parti politique propre. Si mo ti kontan magouy mo ti pou dan OPR zordi me mo ankor pe manz ek zot akoz mo kontan enn politif prop ek onet.»

Le retour de son parti assurerait l'unité du pays. Les résultats se verront au moment des élections. Il estime que toutes les réunions organisées par son parti au niveau des villages sont positives.

Nicolas Von Mally s'est dit confiant que l'injonction que son parti a logée au tribunal contre l'interdiction de l'importation de véhicules de plus de sept ans sera gagnée. «Mais si on perd cette affaire, dès que le MR sera au pouvoir, nous allons faire abolir ce règlement. Pa kapav tou zafer dan Rodrig pa gagn drwa fer, fer rodrige pass mizer.»

Les opérateurs touristiques rodriguais étranglés

Il a également critiqué les nouveaux règlements régissant les permis pour les opérateurs touristiques. Selon lui, au lieu d'encourager les investisseurs, le gouvernement régional les étrangle. «Ki, nou pe vinn kominis isi ?», s'est-il interrogé, déclarant que l'OPR a atteint les limites de passe-droit.

Lors des prochaines échéances électorales, le gouvernement de Serge Clair de tiendra pas. «Nou pou bat zot dan sa eleksion la. Ils nous font croire qu'ils sont unis mais ce n'est pas le cas car ils sont en train de s'entre-déchirer. Certains sont frustrés après avoir été rétrogradés.»

Son parti n'a absolument pas peur de l'adversaire. «Zot ki bizin per nou car après que nous aurons gagné les élections nationales, nous allons gagner les régionales parski Rodrig pou nou sa, anou prepar nou pou redres sa pei la parce-qu'avec l'OPR le pays va à la dérive et la faillite.»

Il demande à ses partisans de ne pas se laisser intimider, de rester mobilisés et de travailler ensemble pour la victoire prochaine. Encore une illustration de l'accaparement de la politique pour la fête du Travail.