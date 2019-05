Cote d'Ivoire: 1ère édition de la fête du travail à koumassi cissé bacongo institue le prix du meilleur agent municipal

L'édition 2019 de la fête du travail marquera les esprits des agents de la mairie de Koumassi, qui ont commémoré pour la 1ère fois cet événement mercredi 1er mai 2019.

Initiée par le ministre maire, Cissé Bacongo, cette commémoration de la fête du travail a été un moment d'échanges et de convivialité entre les agents municipaux et les autorités communales. S'adressant à ses employeurs, Ben Ali, porte-parole du collectif des syndicats des agents municipaux de Koumassi s'est abstenu de revendications. Il a plutôt salué en 8 points les actions du maire en leur faveur : le maintien des emplois de tous les agents, la reconduction de l'assurance maladie, le déblocage de salaires et avancements, la revalorisation salariale, la prise en compte de la prime de logement, l'amélioration du cadre de travail, la restauration de l'autorité et de la dignité de l'agent municipal auprès des populations et la restauration d'un climat de confiance et de confraternité entre les agents municipaux. La Secrétaire générale de la mairie, Yapo Brigitte, a salué le travail abattu en sept mois par l'équipe. Elle a invité les agents municipaux à être des agents de mérite et d'union pour un climat social propice au bon rendement. « Présence, ponctualité, assiduité, rigueur, discipline et efficacité », a-t-elle cité comme valeur à adopter.

Représentant le maire, le député de Koumassi, Sangaré Yacouba, a encouragé les agents à aimer leur métier, avant de donner une réponse favorable à la doléance des travailleurs qui ont demandé que la célébration de cette fête soit inscrite dans le prochain budget de la mairie. Il a transmis ce message aux agents : « Le maire m'a chargé de vous dire qu'aujourd'hui c'est la première édition, mais à partir de l'année prochaine il sera mis en place le prix du meilleur agent municipal. Je vous exhorte donc au travail, à chacun de valoriser son travail. Si vous êtes balayeur à la mairie, arrangez-vous pour être le meilleur balayeur».