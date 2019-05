Congo-Kinshasa: Épidémie d'Ebola - Le seuil de mille décès bientôt atteint

Les données du ministère de la Santé, en date du 2 mai, renseignent que neuf cent quatre-vingt-quatorze décès ont été enregistrés dont neuf cent vingt-huit confirmés et soixante-six probables.

Le gouvernement, avec l'appui des partenaires, ne cesse de multiplier des efforts pour mettre fin à la dixième épidémie de la maladie à virus d'Ebola qui sévit depuis dix mois dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Les équipes de riposte, il est vrai, sont arrivées à contenir la maladie aux seules deux provinces, mais le risque de propagation demeure à cause des mouvements de la population et de l'insécurité qui empêchent les équipes de terrain de travailler dans un bon climat. Chaque jour qui passe, l'on assite ainsi à une augmentation des cas confirmés et de nombre de décès. Ce qui inquiète plus d'un observateur.

Selon le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé du 2 mai, quatre cent quarante-quatre cas confirmés ont été rapportés sur un cumul de mille cinq cent dix. Bientôt doc, le cap de mille cinq cents cas confirmés sera atteint alors que le taux de guérison est seulement de quatre cent vingt-et-un.

Par ar ailleurs, deux cent quatre-vingt-six cas suspects sont en cours d'investigation, tandis que quinze nouveaux cas ont été confirmés, dont sept à Katwa, trois à Musienene, deux à Butembo et deux autres à Mandima. La zone de santé de Mabalako a rapporté un cas confirmé. Deux agents de santé, dont un à Katwa et l'autre à Musienene, figurent parmi ces nouveaux cas confirmés. Le cumul des cas confirmés/probables parmi les agents de santé est de quatre-vingt-quatorze, soit 6,2 % de l'ensemble des cas confirmés/probables dont trente-trois décès.

En sus de cela, dix nouveaux décès de cas confirmés, dont sept communautaires et hospitaliers, à savoir deux à Katwa, deux à Butembo, deux à Musienene et un à Mabalako ont été notifiés. Pour ce qui est de décès, la zone de santé de Butembo en a rapporté deux et Katwa un.