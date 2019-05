Congo-Brazzaville: Littérature - Bienvenu Okiemy a dédicacé son ouvrage "L'OMC : une ingénierie juridique et commerciale à reconfigurer"

La séance s'est déroulée, le 2 mai, à la Librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville, en présence de nombreuses personnalités et spécialistes du droit, dont le président de la Cour suprême et vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, Henri Bouka.

Paru en mars dernier, "L'OMC : une ingénierie juridique et commerciale à reconfigurer" donne aux étudiants en droit et aux autres acteurs des outils de compréhension du système commercial multilatéral et les invite à mieux saisir la complexité des règles régissant cette organisation.

Présentant ce livre, le premier président de la Cour suprême a fait savoir que c'est pour la première fois que l'on parle ouvertement d'une véritable guerre commerciale entre les plus grandes puissances industrielles du monde. Ainsi, a-t-il dit, dans la première partie, intitulée "L'inspiration de l'institution", l'auteur analyse les inégalités mondiales existantes, démontre les limites de la capacité créatrice du libre-échange, puisque le système commercial multilatéral ne parvient pas à enrayer le tracement grandissant des inégalités entre les nations riches et pauvres.

Dans la deuxième partie, "Le fonctionnement de l'institution", Henri Bouka a poursuivi que Bienvenu Okiemy s'est appesanti sur les conditions d'exercer le service public international révolu à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il démontre aussi la véritable instrumentalisation de cette organisation dès lors que les Etats membres, développés ou en développement, s'attachent en premier lieu à défendre leurs propres intérêts.

Quant à la troisième partie, "L'institution de défi des nécessités de reconfiguration", le présentateur a indiqué que l'écrivain évoque les insuffisances de l'organisation et propose des solutions. Par ailleurs, il regrette le fait que le droit international économique est peu enseigné. « Très peu d'étudiants choisissent cette matière alors qu'il s'agit aujourd'hui, avec la mondialisation des échanges, d'un sujet incontournable », a fait remarquer Henri Bouka, tout en encourageant les juristes, acteurs politiques, financiers et économiques à faire une analyse de ces divers points de vue.

Donnant les raisons qui l'ont poussé à écrire cet ouvrage, Bienvenu Okiemy a fait savoir qu'il était important pour lui de partager ses connaissances aux étudiants en droit, aux praticiens du commerce international et aux décideurs sur des questions commerciales. Pour lui, le système commercial multilatéral est toujours évoqué avec beaucoup de fantasme.

Le système commercial multilatéral, pense-t-il, est habité par une grande idée qui est celle d'assurer la sécurité et la prévisibilité des échanges pour les Etats membres. De ce fait, a-t-il expliqué, il est à éviter que les règles soient à géométrie variable car, selon lui, la règle de droit international économique ne frappe pas de la même manière des pays développés et des pays en développement. « Ce sont les pays de grandes puissances commerciales qui prennent les décisions au détriment des pays pauvres, en tenant compte de leurs capacités administratives, financières et économiques. Le système est inégalitaire [...] », a signifié l'auteur.

Et d'ajouter: « A l'OMC, il n'y a pas ce gouvernement mondial. Les pays en développement, plus précisément les pays africains, doivent être capables de parler d'une même voix parce que les problématiques de commerce qui traversent le continent sont les mêmes d'un pays à un autre, il n'y a que les pays africains qui arrivent à oublier cette réalité », a-déploré.

Notons que Bienvenu Okiemy, avocat et ancien ministre congolais de la Communication et de la culture, est maître de conférences en droit public à l'université de Reims, en France. Il est auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels "De la novation politique en République du Congo", "Discours sur l'accomplissement du voeu de la nation". Le livre "L'OMC : une ingénierie juridique et commerciale à reconfigurer" a été préfacé par Jean Pierre Colin.