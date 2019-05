Congo-Kinshasa: Musique - Doudou Copa prépare un concert en hommage au poète Lutumba Simaro Masiya

L'artiste et son groupe éponyme se produiront, le 25 mai à Kinshasa, pour saluer la mémoire du grand poète de la rumba des deux Congo, décédé le 30 mars dernier à Paris.

« Nous irons à Kinshasa, le 25 mai, pour livrer un concert en hommage à Lutumba Simaro Masiya, qui a fait danser les deux rives du fleuve Congo. Nous avons de grands artistes ici qui étaient co-fondateurs de l'OK Jazz dont Lutumba Simaro Massiya fut l'un des membres influents, une raison de plus pour honorer sa mémoire », a déclaré Willy Tati Bouandji, de la maison WT Group Event, producteur du concert.

« J'étais à Kinshasa, où j'ai discuté avec Manda Chante, l'actuel responsable de Bana Ok et la famille de Lutumba. Ils ont accepté de nous accompagner en jouant quatre ou cinq chansons, ensuite Doudou Copa montera sur scène pour donner son concert au cours duquel il interprétera des chansons du poète Lutumba Simaro Masiya. Comme invités, il y aura Giama Makanda Werrason, Félix Wazekwa et Reddy Amisi ; une manière de montrer que la musique des deux rives est la même. Ainsi, Doudou va donc représenter la République du Congo en RDC », a ajouté Willy Tati Bouandji.

Auparavant, Doudou Copa de Mi-Amor, qui ira à Kinshasa pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu suivi d'une conférence de presse, va présenter, le 11 mai à Brazzaville, son nouvel opus intitulé "Loin des barreaux" . Une semaine après, soit le 18 mai, l'artiste musicien et son groupe se rendront à Pointe-Noire, pour un concert de présentation dudit album à l'espace Airtel City, grâce à la maison de production WT Group Event.

Après l'hommage à Kinshasa, Willy Tati Bouandji et son WT Group Event organiseront deux autres concerts en hommage à Lutumba Simaro Masiya à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Pour rappel, Doudou Copa de Mi-Amor est un ancien membre du groupe Extra musica, qu'il a intégré en 1995, avec la bénédiction de son ami d'enfance Guyguy Fall, cofondateur de ce groupe et ancien choriste de Papa Wemba. C'est après le départ de ses anciens collègues Quentin Moyascko, Regis Touba, Durell Loemba, et Guyguy Fall que Roga-Roga le mettra en exergue en lui laissant le soin d'interpréter la grande partie de la chanson "Horizon 2000", sortie courant la même année, dans l'album "Shalaï". Doudou Copa est considéré comme celui qui a apporté le style doux dans le répertoire des chansons du groupe Extra musica, un peu comme le style "tchatcho" de Koffi Olomide. En effet, Extra musica était beaucoup plus dans le style soukouss et ndombolo. Quant à Willy Tati Bouandji et sa maison de production, ils travaillent avec Doudou Copa de Mi-Amor depuis quatre ans au cours desquels ils ont organisé cinq concerts pour l'artiste à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie.