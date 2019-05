Cote d'Ivoire: VIH-SIDA - "Les jeunes filles sont les plus touchées", rapporte Dr Abo Kouamé, directeur-coordonnateur du PNLS

« En regardant les données actuelles, les jeunes filles sont trop touchées par le Sida. Si nous ne faisons rien, les jeunes gens (hommes) qui ne le sont pas aujourd'hui, seront exposés demain...

...Raison pour laquelle, il est important d'accentuer la sensibilisation afin que d'ici les années à venir, le Sida ne soit plus une épidémie », a indiqué Dr Abo Kouamé, directeur-coordonnateur du Programme national de lutte contre le Sida (Pnls). C'était à l'occasion de la remise des lots des lauréats de la première édition du jeu-concours de sensibilisation intitulé « A l'Assaut du Sida », le jeudi 2 mai, au siège du Pnls sis à Treichville.

Cette lucarne a été bien exploitée par le premier responsable du Pnls pour exhorter la jeunesse dans son ensemble et particulièrement Jean-Luc Ali Choo, Youansene Rosabelle Aude Axelle Kouégbé et Souleymane Savané, respectivement premier, deuxième et troisième du jeu-concours « A l'assaut du Sida ».

« Les informations que vous avez eu à travers ce jeu, vont vous aider à la sensibilisation de votre entourage. Vous devenez des ambassadeurs de la lutte contre le Sida. C'est ensemble que nous allons contribuer à la lutte », a-t-il exhorté.

Selon José Fardon, président du groupe Syl, initiateur du jeu-concours « A l'Assaut du Sida », c'est une plateforme ludique de type quiz qui permet de tester et d'enrichir les connaissances sur les IST, le VIH, le SIDA. A l'en croire, cette plateforme permet aussi de collecter les données auprès de la jeunesse afin de rendre plus efficaces les messages, et les actions de sensibilisation et de prévention.

« L'objectif de ce jeu-concours est de booster la sensibilisation au niveau des jeunes qui sont les plus exposés à la maladie, de les amener à prendre conscience et surtout à travers cette initiative réduire le taux d'infection chez les jeunes », a indiqué M. Fardon.

Le jeu-concours s'est déroulé via internet du 30 novembre au 31 décembre 2018. Pendant un mois, ce sont 43 875 participants inscrits sur les différentes plateformes (Android, Ios et Web) qui ont pris part au concours.

C'est à travers un questionnaire en ligne que chacun des lauréats a testé ses connaissances sur la maladie. Ils sont repartis avec chacun un iPhone, une médaille et un kit composé de polo, tee-shirt, casquette, préservatifs et dépliants.

Outre les grands lauréats, les sept autres jeunes ont reçu chacun des médailles, des kits composés de polos, tee-shirts, casquettes, préservatifs et dépliants.