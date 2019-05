Cote d'Ivoire: Décès de Séri Gnoléba - Une forte délégation du Pdci aux côtés de la famille éplorée

Une forte délégation de haut niveau du Pdci-Rda est allée présenter le jeudi 2 mai, ses condoléances à la famille de l'ancien ministre, Maurice Séri Gnoléba Bozoua, décédé le mercredi 1er mai, à Abidjan.

C'était au domicile du défunt, à Biétry.

Conduite par le Secrétaire exécutif en chef du parti, Pr. Maurice Kakou Guikahué, la délégation était composée d'une dizaine de Secrétaires exécutifs, notamment Roland Adiko, N'Dri Pierre-Narcisse, Mme N'Dabian, Mme Adèle N'Dioré, Isaac Aka, Denis Kah Zion, Valery Yapo épouse Adayé, Seri Bi Privat, Kamagaté Brahima.

Etaient également de la délégation plusieurs responsables de structures et instances du Pdci-Rda, au nombre desquels, Me Séri Kossougro Emile Christophe, Mme Véronique Aka-Bra Kanon, le président de la Jpdci estudiantine et scolaire, Henri Joël Kouadio, quelques élus et membres du Bureau politique et bien d'autres militants.

« Le président Bédié ayant appris le décès de son frère, Séri Gnoléba, a dépêché le chef du Secrétariat exécutif, Pr Maurice Kakou Guikahué, pour vérifier l'information », a affirmé l'honorable Gozé Séplé Bernard, porte-parole de la délégation du Pdci-Rda, conformément à la tradition.

En guise de réponse, le porte-parole de la famille du défunt, Jean Likane, a confirmé la triste nouvelle, au nom du chef de famille Kipré Digbeu Maurice. « La nouvelle que vous avez apprise est, malheureusement, vérifiée. Nous sommes affligés depuis hier (Ndlr: le mercredi 1er mai). Dites au président Bédié que son frère est effectivement décédé », a-t-il réagi. Avant d'ajouter: « nous ne sommes pas surpris de la qualité de la délégation que le président Bédié nous a envoyée. Nous sommes encore sous le choc, mais nous allons rapidement réunir la famille pour nous concerter et sortir un chronogramme des obsèques que nous allons vous faire parvenir le plus tôt possible. Car notre frère était aussi le vôtre. Ensemble, nous allons préparer ses funérailles. Nous allons associer le Pdci-Rda, sa famille politique, à ses obsèques. Merci au président Bédié et à tous les membres de la délégation qu'il nous a envoyés pour pleurer avec nous ».

En retour, la délégation du Pdci-Rda a promis d'aller rendre compte au président du parti. « Nous allons rendre compte au président du parti. Les funérailles de Maurice Séri Gnoléba sont les funérailles du Pdci-Rda. Le parti va s'impliquer et prendre sa part de deuil. Car Séri Gnoléba fait partie des disciples de Félix Houphouët-Boigny, avec lesquels, il a façonné la Côte d'Ivoire moderne », a indiqué le porte-parole de la délégation du parti septuagénaire.