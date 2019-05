Sénégal: Montpellier - Bonne nouvelle à venir pour Souleymane Camara

A 36 ans, Souleymane Camara passera peut-être encore un bon moment avec Montpellier.

Sous contrat avec le club héraultais jusqu'en juin prochain, l'attaquant sénégalais, auteur de 3 buts en 10 matchs de Ligue 1 cette saison, pourrait être prolongé. Les dirigeants du club y pensent.

« C'est en discussion, on y réfléchit, on a envie de lui proposer quelque chose, après ça va être entre Laurent (Nicollin, ndlr), moi et toute la direction », a avoué en conférence de presse l'entraîneur montpelliérain, Michel Der Zakarian, avant de poursuivre. « On a envie maintenant, on sait l'âge qu'il a. Il y a des jeunes aussi qu'il faut promouvoir, mais oui on est dans l'optique de vouloir le garder mais après, est-ce que lui a envie de rester pour jouer très peu parce que son temps de jeu était moindre cette année encore mais il est capable de jaillir encore et d'être efficace ».