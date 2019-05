Cameroun: Dr Nkonabang Tigna Solange "Le symposium du 11 mai prochain à Bruxelles est ouvert au grand public"

interview

Dr Nkonabang Tigna Solange est une pédiatre d'origine camerounaise. Actuellement en poste à Heal Clinique à la Hulpe, une Clinique Médicale Privée Pluridisciplinaire et également, dans son propre cabinet privé situé à Court Saint Etienne. Dans cet entretien accordé à la rédaction de camer.be, elle nous parle du symposium Medcambel (Association des médecins camerounais de Belgique) du 11 mai prochain à Bruxelles

Bonjour Dr Nkonabang Tigna, Medcambel organisera le 11 mai prochain à Bruxelles son huitième symposium. Où en êtes vous avec les préparatifs?

Les préparatifs sont bien avancés. Nos orateurs internationaux et locaux sont fins prêts, les derniers documents administratifs bouclés et le symposium en lui même est en phase de préparation finale.

Pourriez vous nous en dire plus, sur les sujets qui seront abordés cette année ?

Les sujets de cette année sont riches en actualités: L'état des lieux de la pédiatrie au Cameroun sera exposé par le Professeur Chelo, puis d'autres intervenants. Nous parlerons de la nutrition de l'enfant et en particulier la notion du "prosymbiote" et sa préservation, les pathologies néonatales les plus fréquentes et leurs prise en charge en 2019, les pathologies digestives les plus fréquentes et leurs prise en charge en 2019, sans oublier la chirurgie et la vaccination de l'enfant, grosse bouteille à encre depuis plusieurs années.

Docteur, qui sont ceux qui sont attendus à ce grand événement médical annuel en Belgique?

Le symposium est ouvert au grand public et en particulier aux responsables politiques qui sont les décisionnaires de l'orientation des soins de santé de l'enfance au Cameroun, et donc, du devenir de la santé de notre future population adulte active.

Quel intérêt pour le grand public à participer à cette rencontre et où se tient elle?

L'intérêt pour le grand public est d'être informé de l'évolution des dernières connaissances médicales dans le domaine de l'enfance.

Pour le second volet de votre question, la conférence se déroulera dans les locaux de la Faculté de Médecine de l'ULB (Campus Erasme) Bâtiment F, auditoire F2.303A/B Route de Lennik 808 à 1070 Bruxelles.

Docteur, avez vous un dernier message à l'intention de nos lecteurs ?

Un dernier message: Venez nombreux découvrir les premiers, les nouveautés et défis du futur de l'enfance dans notre monde en mutation, afin de les répercuter les premiers au Cameroun et ailleurs.

Note de la rédaction de camer.be:

L'asbl MedCambel est une association qui regroupe des médecins d'origine camerounaise exerçant en Belgique dont les objectifs principaux sont en Belgique, de contribuer à la santé des populations issues de l'immigration africaine et en particulier les ressortissants camerounais, au Cameroun de promouvoir la santé des populations, de contribuer activement à l'amélioration des systèmes sanitaires au Cameroun et en Afrique, de favoriser des synergies entre les membres afin d'encourager le partage des connaissances et pour une utilisation optimale des compétences existantes Cette association poursuit la réalisation de ses objectifs par tous les moyens et notamment l'information du public, la participation à des campagnes de prévention ; de dépistages ...., l'organisation des réunions médicales et des forums de discussion, la création et l'exploitation des revues ; site internet...