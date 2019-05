Cameroun: Le MRC de Maurice Kamto ne participera pas au défilé du 20 mai 2019

Dans une correspondance adressée aux Secrétaires régionaux, départementaux et communaux, la hiérarchie du MRC demande à ses militants de ne pas participer au défilé du 20 mai 2019.

Pour le Mouvement de La renaissance du Cameroun, (MRC) on ne peut pas fêter l'unité nationale lorsque la guerre se poursuit dans la zone anglophone et que le président "élu Maurice Kamto" et ses alliés sont encore embastillés. " Nous ne pouvons pas participer à la fête de l'unité nationale parce que la situation socio-politique ne s'y prête pas : le conflit armé dans les régions anglophones fait de plus en plus des morts sans que cela n'ébranle le gouvernement qui reste sourd aux appels au dialogue d'une part, le président élu, ses alliés et ses camarades restent en prison malgré les nombreux appels à leur libération immédiate d'autre part ", peut-on lire du communiqué signé par Noah Roger Justin Secrétaire général adjoint du MRC.