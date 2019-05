Ile Maurice: Conseil des ministres - Chagos, Rodrigues et dates du PSAC discutés

Les Chagos étaient au cœur des préoccupations du gouvernement, ce vendredi 3 mai. Pravind Jugnauth en a fait l'objet d'une déclaration au Parlement mais aussi un sujet du Conseil des ministres du jour.

Dans le compte rendu du cabinet, ce dernier dit avoir pris note de la position prise par le Royaume-Uni à la suite de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye. Le 30 avril, le gouvernement britannique a fait une déclaration écrite au Parlement, disant que l'avis de la CIJ n'était un jugement légalement contraignant et qu'il ne partageait pas l'approche de la Cour. Sir Alan Duncan, secrétaire d'État pour l'Europe et l'Amérique, a déclaré, qu'il n'y a «pas de doutes sur la souveraineté (NdlR : de la Grande-Bretagne) sur l'archipel des Chagos».

Le même jour, le bureau du Premier ministre (PMO) a émis un communiqué pour condamner la position du Royaume-Uni.

Selon le PMO, cette position est un «affront aux lois, au continent africain et aux Nations unies». Avant de souligner que cette situation va «empêcher le retour des Chagossiens» dans l'archipel, perpétuant ainsi les torts causés par l'expulsion.

Le bureau du Premier ministre rappelle que Pravind Jugnauth a rencontré Theresa May, son homologue britannique, le 18 mars à Londres. Il lui avait alors donné l'assurance que Maurice «n'a aucun problème à ce que la base de Diego Garcia continue ses opérations».

Le cabinet affirme donc ce qu'a dit Pravind Jugnauth au Parlement : que le gouvernement mauricien présentera bientôt, avec les pays qui le soutiennent, une ébauche de résolution devant l'Assemblée générale des Nations unies. Celle-ci vise à mettre en œuvre l'avis consultatif de la CIJ.

Moins de restrictions pour Rodrigues

Les autres décisions du Conseil des ministres portent sur la mise en place d'une assurance médicale pour les fonctionnaires, la construction de la route La Vigie - La Brasserie - Beaux Songes, l'introduction d'un système de billetterie électronique pour le métro.

Bonne nouvelle pour les Rodriguais : les restrictions de circulation des produits agricoles et plantes entre les deux îles ont été allégées. Toutefois, des vérifications des cargos et bagages seront faites.

Les dates des épreuves du PSAC

Autre nouvelle : les dates des examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) 2019.

Les épreuves se dérouleront ainsi :

Grade 5 Modular Assessment (Module 1) :

Date : jeudi 10 octobre 2019

Matière : Science History & Geography

Grade 6 Modular Assessment (Module 2)

Date : mardi 27 août

Matière : science

Date : 28 août

Matière : History & Geography

End of Year Assessment

Date : mardi 22octobre

Matière : français

Mercredi 23 octobre

Matière : English

Date : Jeudi 24 octobre

Matière : Asian Languages/Arabic/ Kreol Morisien

Date : vendredi 25 octobre

Matière : mathematics

Environ 18 106 élèves participeront au PSAC Assessment 2019.

Les résultats seront annoncés le 12 décembre 2019. "The re-assessment in specific core subjects for eligible pupils would be held on 20 December 2019 and results announced by 27 December 2019", precise le Cabinet.