Sénégal: La campagne nationale "Je sais lire" lancée à Thiès

Thiès — La directrice de l'Enseignement élémentaire Ndèye Aby Ndao Cissé a lancé, vendredi à Thiès, une campagne nationale de plaidoyer pour l'amélioration des compétences de lecture des enfants en âge scolaire, dénommée "Je sais lire", initiée par l'ONG World Vision.

La cérémonie de lancement a eu lieu à l'auditorium de l'Université de Thiès, en présence de plusieurs délégations d'écoles de la ville.

Outre les élèves, les enseignants et les parents, les autorités académiques et la communauté éducative élargie étaient représentées à cette rencontre.

La campagne sera déroulée de 2019 à 2021 par World Vision, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale. Elle devrait "contribuer par le plaidoyer et la mobilisation sociale, au développement des compétences et à l'amélioration des performances en lecture des jeunes entre 6 et 11 ans", a dit le directrice de l'enseignement élémentaire.

"Le niveau insuffisant des compétences en lecture nécessite une prise en charge conséquente", a-t-elle dit. Mme Cissé a invité les acteurs, les partenaires et la communauté à "unir leurs efforts", pour réduire le nombre d'enfants qui, après quatre années à l'école, ne maîtrisent pas cette "discipline fondamentale".

Après une phase pilote exécutée dans la région de de Fatick, avec des résultats probants, World Vision compte à travers cette campagne élargir son modèle de projet dénommé Unlock Literacy (déverrouiller l'alphabétisme), a indiqué son directeur des opérations Diégane Ndiaye.

"A Fatick, a-t-il raconté, le projet a permis d'augmenter en une année et demie, de 1% à 45%, la proportion d'enfants de deuxième année du primaire, qui savent lire et comprendre les textes de leur niveau".

En plus de Fatick, "Unlock Literacy", déjà éprouvé dans d'autres pays, est mis en œuvre depuis 2015 dans les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou et Kolda.

Le modèle repose sur les composantes école et surtout celle communautaire, qui en fait le "charme", explique Diégane Ndiaye.

La communauté est mise à profit dans l'encadrement et la production de matériel de lecture, à travers des contes et histoires qui leur parlent. Le tout se fait dans des clubs de lecture coordonnés par des volontaires. A ce jour, plus de 250 clubs de lecture ont été créés, selon les initiateurs.

"La maîtrise de la lecture est un passage obligé dans un pays où le taux d'analphabétisme des adultes est de 56 % et le seuil minimal de lecture à l'élémentaire se situe entre 50 et 70 %", a ajouté M. Ndiaye. "Un élève sur trois ne sait pas lire".

"Le rapport 2015 du Programme d'amélioration de la qualité de l'éducation de base (PAQUEB) indique que 69, 70% des 190 840 élèves du public au CI ne savent pas lire", a-t-il souligné. Selon le rapport 2017, 53, 90% des élèves du CI ont atteint le seuil de maîtrise minimal en lecture. Au CP, ce sont 68,20% qui savent lire, contre 69,62% au CE2.