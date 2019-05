Cote d'Ivoire: Ligue ivoirienne des secrétaires (LIS) - Vers la création d'une université des sciences secrétariales

« Le projet majeur de la Lis est la création d'une université des sciences secrétariales.

Ce projet est la principale recommandation du Colloque international sur l'avenir du secrétariat tenu à Abidjan, du 18 au 24 avril 2005 », a déclaré Assalé Catherine Kouakou, présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires (Lis).

C'était à l'occasion de la célébration des 40 ans de la Lis doublée de la 3e édition du Salon international Inno'Assistants (Siia) qui se tient du 2 au 4 mai 2019, au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville autour du thème: « de l'Assistanat collaboratif à l'Assistanat managérial ».

Selon elle, il s'agit de donner aux secrétaires, un profil de carrière comme dans tout corps de métier. « Les secrétaires doivent désormais avoir une bonne culture générale, un niveau d'études élevé et une maîtrise des outils de leur environnement professionnel avec pour finalité de permettre à la secrétaire d'être une professionnelle capable d'entretenir le tandem patron-secrétaire », a-t-elle soutenu.

Alexise Gogoua, la présente fondatrice de la Lis, témoigne que « par le passé, ce sont les patrons qui allaient se former et les secrétaires se formaient sur le tas. Mais désormais, les choses ont évolué. Surtout avec la digitalisation, les secrétaires peuvent désormais se former afin de devenir efficaces dans leur métier ».

Pour Joséphine-Françoise N'Zengué, présidente de la Fédération professionnelle des secrétaires et assistantes de direction (Faprosad), ces dernières doivent évoluer et s'adapter à l'évolution du monde qui a considérablement impacté leur métier. « Nous sommes aujourd'hui appelées à être de bonnes gestionnaires du secrétariat pour mieux accompagner nos managers », dira-t-elle.

« 40 ans, c'est le jubilé d'émeraude et 40 ans c'est beaucoup dans la vie d'une association. 40 ans, c'est aussi la sagesse, l'accomplissement, c'est dire que vous avez parcouru des sentiers et que vous voulez élargir les sillons. Je suis heureux que vous choisissiez de vous inscrire dans la dynamique de l'émergence voulue par le Président de République, Alassane Ouattara, en améliorant vos services dans l'administration et nos entreprises », a affirmé Claude Danho Paulin, ministre des Sports.

Amy Toungara, co-marraine de cet événement, a salué les actions de la Lis qui ont permis aux secrétaires de Côte d'Ivoire d'améliorer leurs compétences et de s'affirmer dans leur progression. Avant d'exhorter ses filleules au travail bien fait.

Cet événement prend fin ce samedi 4 mai.