Cote d'Ivoire: Décès de l'Abbé Richard Bilé d'Affienou - Des villageois déplorent la mort d'un prêtre charitable qui avait redonné vie à la paroisse

Dans le village d'Affiénou où il était en mission, depuis le début de l'année pastorale 2018-2019, le défunt était considéré comme un bon prêtre.

C'est une atmosphère de deuil qui plane sur Affiénou, suite au décès du père Richard Bilé. Un prêtre catholique qui se serait suicidé par pendaison, le mercredi 24 avril, pour une affaire de pédophilie.

Arrivé dans ce village vendredi 26, aux environs de 15 heures, après 18 km de piste en mauvais état et qui semblait interminable, on sentait une certaine atmosphère lourde. Bien que les villageois vaquaient à leurs activités quotidiennes. Certains revenaient des champs ; d'autres par petits groupes devisaient ; les femmes à la maison s'affairaient à la cuisine, et le marché grouillait encore de monde.

A l'Eglise catholique. La porte en bois massif était fermée. Un villageois qui a requis l'anonymat, nous explique que cela n'a rien à avoir avec le décès du père Richard Bilé. Cette mesure est prise tout simplement, pour empêcher l'accès de l'Eglise aux moutons errants. Il nous apprendra d'ailleurs que le prêtre ne se serait pas pendu dans la cour de l'Eglise, comme l'ont écrit certains médias catholiques en ligne, et repris par Fraternité-Matin. Mais plutôt au presbytère, situé à une bonne distance au bout du village, dans un espace où il faisait l'élevage de lapins. Ce monsieur et huit autres personnes interrogées ne croient pas à l'étiquette de pédophile collée au père Richard, et qui pourrait justifier le fait qu'il se soit donné la mort, si cette thèse du suicide est confirmée. La victime du père Richard dans cette affaire serait une fillette âgée de 10 ans, et en classe de 6e au collège. Elle n'était pas dans le village au moment de notre passage.

Cependant les villageois, eux, étaient plus préoccupés par le décès de ce prêtre, arrivé à Affiénou, seulement en cette année pastorale 2018-2019, et qui a réussi à conquérir les cœurs, y compris ceux des adeptes d'autres religions. « Moi, je ne vais pas à l'Eglise mais c'était un bon prêtre. Quand tu lui dis que tu as faim, il te donne tout de suite de quoi te nourrir ; il était serviable et saluait tout le monde sur son passage ». Ce bossonniste a appris la nouvelle, du décès le jour même à 7 heures, au marché. « A un moment donné, les gens ont commencé à courir dans tous les sens. Une dame avait crié, "le père Richard est décédé". Aussitôt, il y a eu des cris et des pleurs », raconte-t-il. Une autre dame âgée, a affirmé que le défunt avait célébré la messe la veille de son décès et qu'il lui avait donné la communion. Sa fille qui a fait la messe de 6 heures, le jour du décès, a souligné que c'est à 8 heures qu'elle a été informée de cette triste nouvelle.

Revenant à cette affaire de pédophilie, un jeune homme ajoute : « Nous étions tout le temps, avec le père Richard, et nous n'avons jamais soupçonné une chose pareille. Tel que je le connais, je n'y crois pas. Mais sait-on jamais, je n'étais pas dans son intimité. Dans tous les cas, c'est quand il est décédé que nous avons appris à Affiénou qu'il était pédophile».

Un non-chrétien, certainement musulman par son apparence, nous a confié également que le père Richard était un bon prêtre. Car son arrivée à la paroisse Saint-François d'Assises a fait revenir à l'Eglise catholique de nombreux jeunes qui avaient tourné le dos à cette confession religieuse. Il devait d'ailleurs organiser, dans les jours à venir, une fête en l'honneur de toutes ces personnes. Cette information a été confirmée au chauffeur de Fraternité Matin par un jeune, tout abattu par la nouvelle. Un paroissien membre du conseil paroissial de l'Eglise, a fait savoir que l'abbé Richard avait, dans le cadre de cette fête, acheté des tricycles qu'il devait offrir aux jeunes pour les aider à se prendre en charge. Il ne croit pas que le prêtre se soit suicidé, où qu'il soit un pédophile. « Cette affaire est carabinée », a-t-il souligné, avant de nous confier deux jours plus tard au téléphone, que le village a cotisé la somme de 2 millions pour l'enterrement du prêtre.

Le chef du village d'Affiénou, Gbalamou Koulou, était en voyage selon ce qu'il nous a dit au téléphone, lorsque l'incident malheureux est survenu dans sa localité. Plus tard, il s'était même rendu au presbytère, mais n'avait reçu aucune information. Il regrette cependant que ce bon prêtre se soit donné la mort. « Il aurait dû accepter d'être affecté sur une autre paroisse », a renchéri le chef, une once de regret dans la voix.