Cote d'Ivoire: Personnel d'éducation - L'Asypeci fait son bilan et remobilise ses membres

Après plusieurs mois de perturbation dans le secteur éducation-formation, l'heure est à la reprise et à la remobilisation.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'Alliance syndicale du personnel d'éducation de Côte d'Ivoire (Asypeci) qui tenait ce vendredi 3 mai 2019, au lycée technique d'Abidjan-Cocody, une rencontre avec ses structures de base venues d'Abidjan et de plusieurs villes de l'intérieur du pays.

Guissé Yao Georges, secrétaire général national dudit syndicat a salué les acquis. « Le bilan est positif. En un an, nous avons mené plusieurs activités phares. Nous avons procédé à l'installation de plusieurs sections à Abidjan et à l'intérieur du pays. Nous avons pu booster le personnel d'éducation, mais il reste encore des défis à relever », a-t-il laissé entendre non sans indiquer que relativement aux revendications, même si des avancées sont à noter, certains points comme celui lié à l'indemnité de logement restent encore à discuter. « Nous restons sur notre fin par rapport à nos attentes, mais nous gardons espoir que les discussions vont se poursuivre avec l'État et que les choses iront dans le sens que nous souhaitons », a-t-il fait savoir.

Profitant de cette assemblée, le secrétaire général de l'Asypeci a dit vouloir apporter une dynamique nouvelle dans la manière de revendiquer. « La nouveauté que nous voulons apporter dans la manière de revendiquer, consiste à faire du lobbying en nous appuyant sur nos textes fondamentaux et sur nos partenaires internationaux avec lesquels nous sommes affiliés. Pour nous, la grève est le dernier recours et non le recours systématique ».

A noter que cette assemblée syndicale a été l'occasion pour Bosson Tanoh Raphaël (président du conseil d'administration) de saluer les actions entreprises par le bureau exécutif national de l'Asypeci et féliciter tous les membres de cette organisation pour leur mobilisation et leur lutte pour la défense des droits des éducateurs et inspecteurs d'éducation.

En sa qualité de secrétaire aux finances, Kouakou Ida Jocelyn a dressé le bilan financier de l'exercice 2017-2018 et projeté le budget prévisionnel 2018-2019. Satisfaits de la gestion de leur structure, les membres de l'Asypeci ont tout de même fait des propositions pour une bonne marche de leur organisation.