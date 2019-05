Cote d'Ivoire: Production de faux documents - Trois faussaires dans les filets de la Gendarmerie nationale

La Section de recherche de la Gendarmerie nationale vient de mettre fin aux activités d'un trio de faussaires spécialisés dans l'établissement de faux documents.

Les fins limiers ont trouvé sur eux 90 faux cachets de diverses administrations et autorités, ainsi que de faux documents.

En effet, à la suite d'un litige foncier à Djorogobité, la Section de recherche de la Gendarmerie nationale est saisie. Celle-ci mène des investigations qui aboutissent à la découverte de fausses lettres d'attribution. La puce à l'oreille, les gendarmes décident d'intensifier les investigations qui ne tardent à porter des fruits. Dans un premier temps, Traoré Seydou et Ounan Toikeusseu Jean, deux faussaires sont appréhendés.

Au cours de leur audition, ils livrent le nom du cerveau de la bande. Ainsi, exploitant les informations qu'ils mettent à la disposition des gendarmes, Brice Sanogo Mocktar est appréhendé. L'homme est surpris en pleine activité de confection de ces faux documents.

Les gendarmes découvrent en sa possession 90 faux cachets portant la marque, entre autres, du ministère de la Construction et de l'Urbanisme; de la Sous-préfecture d'Anyama; des Mairies d'Abobo et de Cocody; des Préfectures d'Abidjan et de Bingerville; des chefs de village d'Abobo-Baoulé, d'Anonkoua-kouté, de Djorogobité II, d'Anono, de Morofé, d'Agnissankoi, d'Akouédo; de chefs coutumiers; de conseillers; de directeurs et de géomètres experts agréés et un important lot d'attestations foncières villageoises et aussi un lot de dossiers techniques.

Les trois individus ont été conduits dans les locaux de la Section de recherche de la Gendarmerie au Plateau pour les nécessités d'enquête.